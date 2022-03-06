捷運亞東醫院站裡手淫！軍人對女噴「一坨白」無罪　法官：他有遮

▲女子在捷運站手扶梯遇到噁男噴精。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女子要離開捷運亞東醫院站，搭手扶梯時突然覺得小腿熱熱黏黏的，還看到長裙沾有白色液體，回家一擦發現是精液，氣得報案提告。警方檢驗DNA發現是一名軍人所為並依法送辦，但最後法官卻以「有用手提包遮住下體，不構成公然猥褻」判軍人無罪，女子無奈說，「為什麼懲罰壞人這麼難」。

女子在社群網站《Dcard》述說整件事發過程，「當時（2019年）我長裙後方都沾到精液，我回家換了乾淨衣物，去警局報警，把擦拭的衛生紙及長裙交給警方拍照，當下警察問我要不要告，我說要，他們提這應該是性騷擾，記得檢察官跟我說，『性騷擾』是碰觸到你才算，但我沒有被碰到，所以改告『公然猥褻罪』」。

女子說，「被告的母親帶著小孩來跟我道歉，說他是單親家庭，沒有什麼錢，而小孩是軍人會有軍法，被判刑是加倍處分，很抱歉有這種事發生。但在法庭上，法官問被告承不承認做這件事，他只說不知道、不承認！當下我非常傻眼，剛剛跟我道歉為什麼現在不承認」。

女子繼續說，「第二次先進和解室，被告說他們只能給1萬精神撫慰金，因為自己真的沒錢，還要去借。調解人說可以分期付款，他們還不想，說提高到兩萬不能再多了」因此談判破局並進入審理程序。

女子補充說，「檢察官從監視器畫面解說，發現他早在月台等候目標，後來看見我，尾隨我緊貼在我後方。我真的很震驚！我以為他只是不小心噴到我，原來是有目標的！法官問我裙子的去向，我說直接丟垃圾桶了，當時法官還有嚇唬被告，這樣是毀損罪，但被告還是始終保持沈默及不知道」。

●始終「無罪」

女子表示，我以為有告到毀損罪，因為在法庭上法官有提到，結果因為當時已經差不多半年（毀損罪要在半年內提出）也沒有告成，沒有學過法律的我就白白讓權利溜走，但我選擇要繼續上訴！

▲女子的長裙沾到男子噴出的精液。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

我直接請了律師，請他幫我寫訴狀，開庭也幫我去。二審非常之快，聽說當天開庭檢察官做好完整功課，鉅細靡遺的說出監視器內被告每分每秒的動作及意圖，請法官從重量刑，結果最後還是無罪！

判決書提到，當時李姓軍人在手扶梯有用包包擋著，無供人觀覽之意圖，故不構成公然猥褻。女子傻眼說，李男意圖犯案，先等候目標再尾隨我，不就等於企圖要在公眾場合滿足自己的私慾嗎？精液DNA是他，難道不算是物證嗎？難道現在大家只要有遮擋好、不被人看到，監視器沒拍到清楚的下體，就都沒關係了嗎？

女子無奈說，這個社會上還有正義嗎？司法是保護壞人的嗎？我只想要讓壞人接受懲罰，說不定他看到無罪還在想著要去哪吃大餐慶祝呢！又擔心他會用同樣的方式，又開始找目標下手。

除了刑事告訴，女子還有向李男求償40萬元，法院審理期間李男以「她不算公眾人物」表示求償金額過高。新北地院審酌李男嚴重侵害身體權，女子被噴精後，從此在捷運站搭乘手扶梯時都有陰影，法官判決現職為餐廳學徒的李男須賠償20萬元。全案仍可上訴。