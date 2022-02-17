　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男捷運站如廁驚見「手機伸進門縫」　偷拍狼辯：彎腰整理褲管

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警方日前接獲線報，1名男子在捷運南京三民站蹲廁所，發現廁所門縫伸進一支手機，當下喝斥並開門要找偷拍狼質問，但只看到對方的背影，氣得報警處理；警方事後於捷運中山站埋伏找到偷拍男，他辯稱「我是彎腰整理褲管」，沒有偷拍如廁。

警方調查，45歲的周姓上班族，日前在捷運南京三民站搭車時，到捷運站廁所蹲馬桶，上廁所時發現門縫伸進一支手機，且鏡頭朝上疑似在偷拍如廁畫面，他大聲喝斥，但追出去看時只有看到嫌犯背影，氣得直接告知站務人員轉知捷運警察隊受理報案。

▲▼偷拍狼（紅圈）竟跑到男廁偷拍「蹲馬桶」畫面，最後被警方帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲偷拍狼（紅圈）竟跑到男廁偷拍「蹲馬桶」畫面，最後被警方帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，發現30歲從事服務業的王姓男子涉有重嫌，隨即鎖定嫌犯經常出沒的捷運中山站進行埋伏，最後順利逮捕剛從餐廳下班準備返家的王男。王男否認犯案，辯稱當時是「彎腰整理褲管」，並沒有偷拍男子如廁，且手機也沒有發現偷拍照片。

▲▼偷拍狼（紅圈）竟跑到男廁偷拍「蹲馬桶」畫面，最後被警方帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲偷拍狼（紅圈）被警方帶回偵訊，還辯稱是「彎腰整理褲管」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方依照妨害秘密罪嫌將王姓男子送辦，警方指出，2021年在捷運系統內發生之妨害秘密案件總計44件，約佔捷運系統內刑案比例的16%，捷運站內此類案件，喜好偷拍女性的犯案地點通常位於捷運手扶梯。

而喜好偷拍男性的犯案地點則通常位於男廁內，犯案手法均係以手機竊錄他人隱私部位；偷拍案類被害族群雖仍以女性居多，但男性如廁遭到偷拍亦不算罕有。

快訊／西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前路人全體抬頭

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
LIVE／巴戈聽完「二哥5句話」才闔眼　靈堂明起開放
移工變移民！行政院拍板　移工符3條件可申請永居
混第3劑莫德納！　他隔天「搖滾區」：勘比摔車
臥龍洞3吊屍！　YouTuber拍片「噴漆+燒紙錢」慘了
Delta合體Omicron！　首例「Deltacron」確
屋內傳來嬌喘！　他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」
路不平護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定！
星座專家白瑜慘了！　大爆前夫偷吃挨告結果曝
直逼寒流！　「今年最強冷空氣」最冷時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外送員騎人行道遭喝斥竟比中指　「再比一次」判罰6千

臥龍洞3吊屍！靈異YouTuber「噴漆+燒紙錢」慘了　林地遭毀現場曝

找不到百歲母親吃午飯　原來她被街頭的《鬼滅之刃》迷住了

揪友租宅開賭場爽領租金＋薪水　計畫通屋主過年發財夢碎

又是酒駕！嘉義市轎車撞分隔島　「刷整排路樹」翻覆

孫大千愛子實驗學校缺課　　２師傳簡訊恐嚇「運作媒體」下場GG了

10元硬幣撬開摩鐵門　他助友抓姦怒打小王！出拳代價10萬

路不平害護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定

星座專家白瑜慘了！大爆前夫偷吃挨告　「1關鍵」被判拘役25天

草埔隧道、佳冬戰備道區間測速3／1啟用　原自動照相桿移除

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

外送員騎人行道遭喝斥竟比中指　「再比一次」判罰6千

臥龍洞3吊屍！靈異YouTuber「噴漆+燒紙錢」慘了　林地遭毀現場曝

找不到百歲母親吃午飯　原來她被街頭的《鬼滅之刃》迷住了

揪友租宅開賭場爽領租金＋薪水　計畫通屋主過年發財夢碎

又是酒駕！嘉義市轎車撞分隔島　「刷整排路樹」翻覆

孫大千愛子實驗學校缺課　　２師傳簡訊恐嚇「運作媒體」下場GG了

10元硬幣撬開摩鐵門　他助友抓姦怒打小王！出拳代價10萬

路不平害護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定

星座專家白瑜慘了！大爆前夫偷吃挨告　「1關鍵」被判拘役25天

草埔隧道、佳冬戰備道區間測速3／1啟用　原自動照相桿移除

網美整形整上癮　擁「世上最肥大陰道」嗨翻！最新術後驚人照曝光

風・Luxury／潛水錶翻新推小尺寸　鎖定戶外運動與時髦女性

Skoda「新Fabia蒙地卡羅」帥氣登場！運動座椅、黑化風格更強烈

卡古花22萬買股票 專家「這是詐騙」一個問題識破手法：去報案！

離家散步不小心墜崖！　女垂死「抓住大樹」苦撐12小時奇蹟獲救

吳崑玉／婦女保障名額ＯＲ變相保送？民進黨想在新北大文山區玩什麼把戲

文青歌手拚了！　「自帶電流」舞讓哈林一秒父愛滿溢

日本人吃不胖的都市傳說　大媽變身小姊姊就靠「這一味」

舊宿舍變身文青咖啡廳！花蓮老宅庭院喝下午茶　綠豆糕配茶太迷人

中共找網紅促統影響台灣選舉　民進黨團：當作笑話看看就好

社會熱門新聞

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

國中版洪仲丘！　14歲小胖被操到死

西門町大火　他排隊買NIKE球鞋慘燒光

快訊／狠殺2子後墜樓！空軍上兵昏迷4天宣告不治

獨／陸網紅嗆台　連千毅放話：輸的放火燒車

「學霸兒」自稱台大詐爸媽千萬　逆轉無罪

新店男死在廁所…臉部朝下倒臥洗手台前

三重宮廟連開11槍尋仇　槍手躲摩鐵拒捕自轟身亡

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

快訊／涉詐助理費！台中市議員冉齡軒聲押

北市西門町大樓竄火　警消搶救

屋內傳來嬌喘！他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」氣炸

更多熱門

相關新聞

廁所針孔狂攝心儀女同事　女店長也入鏡

廁所針孔狂攝心儀女同事　女店長也入鏡

新北市1名男子跑到健康蔬食餐廳上班，因仰慕女同事，竟然在員工用的廁所裝設針孔，最後被女店長發現，女店長不動聲色查看畫面，發現竟然有自己以及女員工的如廁畫面，立刻報警處理，儘管男子極力辯解，但手機的針孔APP讓男子百口莫辯。

尾隨短裙妹上扶梯　色狼竟撩裙拍特寫

尾隨短裙妹上扶梯　色狼竟撩裙拍特寫

手術房外等妻子　人夫看她「很漂亮」拍照挨告

手術房外等妻子　人夫看她「很漂亮」拍照挨告

以滾水燙貓致死　蘆洲惡男下場曝

以滾水燙貓致死　蘆洲惡男下場曝

桃園父女偷拍小情侶　上傳爆料公社遭判刑

桃園父女偷拍小情侶　上傳爆料公社遭判刑

關鍵字：

捷運站南京三民偷拍妨害秘密

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面