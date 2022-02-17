男捷運站如廁驚見「手機伸進門縫」　偷拍狼辯：彎腰整理褲管

記者邱中岳／台北報導

北市捷運警方日前接獲線報，1名男子在捷運南京三民站蹲廁所，發現廁所門縫伸進一支手機，當下喝斥並開門要找偷拍狼質問，但只看到對方的背影，氣得報警處理；警方事後於捷運中山站埋伏找到偷拍男，他辯稱「我是彎腰整理褲管」，沒有偷拍如廁。

警方調查，45歲的周姓上班族，日前在捷運南京三民站搭車時，到捷運站廁所蹲馬桶，上廁所時發現門縫伸進一支手機，且鏡頭朝上疑似在偷拍如廁畫面，他大聲喝斥，但追出去看時只有看到嫌犯背影，氣得直接告知站務人員轉知捷運警察隊受理報案。

▲偷拍狼（紅圈）竟跑到男廁偷拍「蹲馬桶」畫面，最後被警方帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，發現30歲從事服務業的王姓男子涉有重嫌，隨即鎖定嫌犯經常出沒的捷運中山站進行埋伏，最後順利逮捕剛從餐廳下班準備返家的王男。王男否認犯案，辯稱當時是「彎腰整理褲管」，並沒有偷拍男子如廁，且手機也沒有發現偷拍照片。

▲偷拍狼（紅圈）被警方帶回偵訊，還辯稱是「彎腰整理褲管」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方依照妨害秘密罪嫌將王姓男子送辦，警方指出，2021年在捷運系統內發生之妨害秘密案件總計44件，約佔捷運系統內刑案比例的16%，捷運站內此類案件，喜好偷拍女性的犯案地點通常位於捷運手扶梯。

而喜好偷拍男性的犯案地點則通常位於男廁內，犯案手法均係以手機竊錄他人隱私部位；偷拍案類被害族群雖仍以女性居多，但男性如廁遭到偷拍亦不算罕有。

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