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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／法官炸鍋？提升裁判品質是捍衛或侵犯審判獨立

▲司法，法律，違法，犯法，法庭。（圖／視覺中國）

▲藉由抽閱裁判書職務監督，作為調動升遷與職務評定的依據，反而可改善法官爭執職務調動及評定不公的問題。（圖／視覺中國）

司法院為精進裁判書品質，要求各級法院院長抽閱裁判書，此舉讓基層法官炸鍋，認為行政權黑手又要伸入審判獨立核心，尤其當年發起「箱子還你，獨立還我」廢除裁判書事前送閱制度的司改健將們，如今都位居司法高層，是不是掌握權力後就忘了初衷？這些年來好不容易建構的獨立審判精神又將煙消雲散了嗎？

其實，「裁判品質提升方案」早在2006年間就開始實施了，只是要求各級法院院長定期抽閱已經宣判的裁判書，真正落實的很少，多在虛應了事。司法院又在2021年8月發函各級法院重申前令，表示將在審判資訊系統中研發建置「裁判書類研閱功能」，並要求各級法院院長抽閱法官的裁判書。

函文中說明，一、二審法院民刑事審判資訊系統的相關研閱功能「即刻已可供使用」；最高法院、行政法院、智慧財產及商業法院等系統預計2022年4月底上線；懲戒法院的研閱系統則要到2022年6月底才能使用。基層法官無法理解的是，為什麼早已上路的抽閱裁判書制度，司法院事前未與法官溝通、事後也不向法官說明？

司法院在發函給各法院院長時，再三強調「院長依裁判書研閱結果，如認有明顯違誤，而有提醒其注意或改進必要者，應於不影響審判獨立之限度內，以適當方式告知承辦法官」。換言之，抽閱裁判書的目的是在協助，而非監視法官。但基層法官為什麼不埋單？不相信司法院的說詞？真正的關鍵應在於院長的職務監督權，而侵犯審判獨立的說詞，不過是個晃子！

這些年來的司改成果，審判獨立的落實可說已經根深蒂固，稍有捕風捉影的傳言毋需多明確的證據，再大的官也會被拔掉。況且，網路發達的今日，人人都是柯南，法官社群網站又可供眾人肆無忌憚抒發己見，任何司法行政長官誰敢甘冒大不韙去干涉審判！更何況，抽閱裁判書制度，院長看的是判決正本，判決都已經宣判了，正本也製作完成送達給當事人了，還能夠干涉什麼？

有人說，雖然司法院公開表示，會等到「書記官交付送達（裁判書）正本後」，再啟動抽樣研閱，但司法院將裁判書研閱功能設在審判資訊系統，等同法官的裁判書原本或書記官的正本一出爐，院長及其指定的研閱小組成員就可抽閱，但做過實務的人都知道，書記官製作裁判書正本送達後，最快也要一個星期才能在網路上搜尋到裁判書，所以這種說法不能成立。

又有人批評說，如果第一審是簡易程序，上訴是由地方法院的合議庭審判，院長對簡易庭法官的「核閱」，會有干涉審判的疑慮！如果這個假設可以成立，真正的問題壓根兒在於，為什麼在獨立審判的範疇裡「法官還要聽院長的話」，除非法官心裡有所求才會有所懼，也才會讓司法行政長官有借力使力之處，那麼這應是不適任法官職務的問題，而非干涉審判的問題！

近年來，光怪陸離的判決書愈來愈多，有複製貼上的AB判決、有在判決書內敘述和其他法官宿舍糾紛的判決，也有在判決書內大談人生哲理，有的判決理由法律見解天馬行空，事實認定嚴重違悖經驗法則，院長大都是久任職務一時之選者，藉其經驗抽閱裁判書，對後進法官「促其注意」、「提醒改進」等措施，應該有助於提升裁判品質。

基層法官或許在意院長可藉由抽閱裁判書職務監督，進而影響法官的調動升遷與職務評定，但真金不怕火煉，在法官社群裡，誰的裁判品質好、辦案細心認真，院長或庭長早都了然於胸，這些法官根本無所懼，該怕的應該是一些混得兇、案子亂辦、判決亂寫的害群之馬！藉由抽閱裁判書職務監督，作為調動升遷與職務評定的依據，反而可當作過往法官爭執職務調動、評定不公，卻苦無證據的窘態。

「司法要獨立但不是要孤立，審判要獨立但不是要獨斷」，尤其在經由考試訓練取得法官資格的台灣，初任法官大都並無豐富的社會經驗，更須藉由資深法官的經驗傳承來累積辦案實力，法官不能只會躲在審判獨立的保護傘下徒憑己意就下判斷，否則真的就會淪為孤立獨斷，那將是全民之禍。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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