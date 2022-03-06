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社會 社會焦點 保障人權

成天找我女友！刀客尾隨身「前任」砍了就跑　家中搜出染血衣物

記者張君豪／台北報導

3月5日下午4時許，台北市大同區迪化街2段9巷內發生一起歹徒持刀砍人案件，警方獲報後緊急將遭攻擊的鄭姓男子（41歲）送醫，被害人背部左右大腿遭歹徒持摺疊刀刺傷倒臥血泊中，所幸警消緊急將他送往馬偕醫院搶救，經手術後無生命危險。由於歹徒當街持刀攻擊民眾，大同警分局立刻成立專案小組展開追查，鄭姓男子向警方表示，當時到迪化與友人見面，不料遭陳男尾隨在後且手持摺疊刀揮砍；警方根據被害人供詞，調閱監視器掌握犯嫌逃逸路線展開緝捕行動。

▲陳男懷疑鄭男與自己女友藕斷絲連，憤而持刀行兇遭警方逮捕，警方並查扣作案刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男懷疑鄭男與自己女友藕斷絲連，憤而持刀行兇遭警方逮捕，警方並查扣作案刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男懷疑鄭男與自己女友藕斷絲連，憤而持刀行兇遭警方逮捕，警方並查扣作案刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男懷疑鄭男與自己女友藕斷絲連，憤而持刀行兇遭警方逮捕，警方並查扣作案刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

據瞭解，被害人鄭男原本到上址找友人借錢，卻遭到陳姓男子（38歲、毀損案通緝犯、吸毒前科）尾隨持折疊刀伏擊，陳男跟著鄭姓被害人進入巷弄內就拔刀上前猛刺，鄭男猝然受到對方攻擊，只能徒手抵擋嘗試奪刀，過程中身體多處中刀，血流如注不支倒地。

▲陳男懷疑鄭男與自己女友藕斷絲連，憤而持刀行兇遭警方逮捕，警方並查扣作案刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男懷疑鄭男與自己女友藕斷絲連，憤而持刀行兇遭警方逮捕，警方並查扣作案刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現，被害人遭殺傷與其林姓前女友的感情糾紛有關。陳男近期與女友多次爭吵，陳怪罪女友的前男友鄭男經常來找她，感覺兩人舊情復燃、藕斷絲連，加上自己身揹通緝、多次遭警方上門盤查，懷疑是鄭男在幕後檢舉，因此決定給這位「白目前男友」一個教訓。

警方調閱周遭監視器清查後鎖定陳男涉案，陳犯案後逃離現場，並搭上計程車逃往新北市蘆洲區民族路某社區大樓內躲藏避風頭。

警方鎖定陳男位置後，緊急向士林地檢署聲請拘票前往逮人，6日上午9點到陳男住處攻堅，當場查獲犯案用折疊刀及犯案當時沾有血跡的衣物，並查獲安非他命殘渣袋及吸食安毒用的燈泡，刀械、血衣成為陳男涉案鐵證，警方訊後認定陳男觸犯傷害罪嫌，訊後依觸犯傷害、毀損通緝等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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