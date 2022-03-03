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感情生變釀命案！一句「立刻搬出去」　港籍女大生魂斷逢甲商圈

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲龔女今凌晨於租屋處攻擊林女，林負傷逃出報警。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區3日發生一起命案，林姓、龔姓兩名女大生，交往期間一起在逢甲商圈租屋，同住未滿一年感情生變，今凌晨疑因房租分攤問題起爭執，香港籍龔女要求林女搬離未果，竟持刀殺傷對方，林女負傷逃出報警求救，警方到場先將林女送醫，上樓進租屋處查看時龔女竟已輕生，經送醫搶救仍宣告不治。

據悉，林女（20歲）、龔女（21）是台中某大學2年級同學，其中龔女為香港籍，2人過去曾經交往，於日前分手。交往期間，兩人同住逢甲商圈月租1萬2000元的套房，今日凌晨12時許，龔女要求林女搬離未果，竟持刀攻擊林女。

房東透露，2人住該處還未滿一年，承租的是一般套房，期間林女向龔女表示想要搬出去，但由於合約還未到期，若林女搬離就等於龔女要自付全額租金，2人便協商待租約到期，再一起搬離；今凌晨2人因故起爭執，龔女遂要求林女立刻搬出租屋處，但林女認為這與先前協議不同，不願搬離，龔女一氣之下便持刀砍向林女。

林女虎口、左耳、後頸後傷後，逃出屋外求助報警，警方到場後見林女渾身是血，趕緊通報消防局救護員將她送醫，經救治無生命危險；安頓林女後，警方上樓至租屋處查看，卻發現房門已被龔女反鎖，會同消防人員破門，赫見龔女已經輕生，經送醫搶救仍不幸宣告不治。警方不排除龔女動手傷人後畏罪輕生，詳細案情正進一步釐清調查。

兩女就讀的學校獲悉相當震驚，第一時間即積極展開全面關懷、調查，並協助龔女家長來台處理，目前也安排後續同學班級、境外生等小團體輔導。校方表示，對此事感到悲慟與不捨也呼籲大家，珍惜生命，若遇困難一定要勇敢求救，一定能度過難關。

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