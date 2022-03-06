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送副所長最後一程！分局贈藏頭詩石匾　遺孀：不隨火化要留下

▲花蓮新城分局展現真摯兄弟情誼，贈予已故副所長蔡大衛乙幀藏頭詩玫瑰石牌匾。（圖／新城警分局提供，下同）

花蓮新城分局展現真摯兄弟情誼，贈予已故副所長蔡大衛乙幀藏頭詩玫瑰石牌匾。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有情有義！日前花蓮北埔派出所副所長因病過世於退休之前，新城分局展現出最真摯之兄弟情誼誠，贈予已故副所長蔡大衛乙幀藏頭詩玫瑰石牌匾，象徵他在新城分局內榮譽退休，在最後一程，給予他最高之尊榮。

「大庇合歡旅人俱歡顏，衛戍中橫胸懷留山間」，這幅藏頭詩牌匾最能體現出蔡大衛警職生涯上的工作精神與身形，既貼切又傳神。

蔡大衛警職中最高光的時刻就是自2011至2018年在合歡所任職的時候了，當合歡所員警彙整他在合歡山上執勤的照片時，才驚覺現在合歡所有求必應的執勤模式，完全是依循蔡大衛當時在山上救人無數的步徑，員警在揀選照片時，睹物思人，邊揀邊落淚，感觸良多，不勝唏噓。

▲花蓮新城分局展現真摯兄弟情誼，贈予已故副所長蔡大衛乙幀藏頭詩玫瑰石牌匾。（圖／新城警分局提供，下同）

當藏頭詩牌匾送至蔡大衛遺孀手上時，還詢問該牌匾是否要陪葬火化抑或是留下紀念，當時蔡大衛夫人立即表示：「要留下，可以讓子女瞭解新城分局對父親的肯定與尊重」。

新城分局長林育旺對其子女表示，蔡大衛在新城分局展現出任勞任怨的精神，尤以在中橫公路上的合歡所、天祥所服務時，奔走山林雪地，守護用路人的安全，完全將第一線基層幹部當仁不讓、身先士卒的本分展露無遺，不負基層員警救助百姓的敬業所託，實在是不可多得的同仁，是100分的警察弟兄及爸爸，祈願子女一定要以父親為榮。

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