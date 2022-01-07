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社區驚現道士「火化屍體」！住戶見一排白衣嚇傻：這太離譜了

▲陸網瘋傳有民眾在社區裡火化屍體。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳有民眾在社區裡火化屍體。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸疫情近期呈多地散發情況，6日新增174例確診，本土佔116例，其中陝西西安市有57例、河南56例、浙江3例。對此，陸網今（7日）就瘋傳有民眾直接在社區請道士「火化屍體」的畫面，引發恐慌，不過也有網友指出，該場火化是當地習俗，燒的並非是真人屍體。截至目前為止，官方並未進一步說明。

大陸社群媒體7日流傳多張有民眾在社區火化屍體的畫面，只見一群疑似家屬的住戶披麻戴孝，圍在一個方形的平台前，人群中還出現一名道士正在做法。而從另一個畫面來看，一群人還圍在平台前點火，之後現場便冒出熊熊烈焰，彷彿就是在火化屍體，讓其他住戶看了不禁直呼，「不懂就問，可以在小區裡燒死人嗎？」

▲陸網瘋傳有民眾在社區裡火化屍體。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，許多大陸網友也紛紛表示，「這肯定不可以吧」、「是不是要報警？」、「我天，這太離譜了」、「就在我租的房子樓下，太嚇人了」、「投報警一票」、「我去報個警」、「之前我小區裡砍樹我都報警了，何況是燒人」、「露天焚燒，滅火器都沒有，差評差評」、「這也太離譜了吧？物業不管嗎？」

不過也有網友指出，這是一種當地習俗，燒的是稻草做的假人，「是一種風俗」、「這明顯是披麻戴孝燒假人」、「顯然不是燒屍體，估計是燒假人祭祀吧」、「這是燒稻草人紮的假人，穿了死者的衣服，很多地方都有這個習俗」、「這個燒的是假人，按習俗和比床一起燒的，真人早火花了」。

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