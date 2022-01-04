落實艱苦人條款！花蓮市火化補助提高為4千元　七類身分受惠

▲花蓮市公所自今年1月1日起再調增弱勢市民火化補助金額，由三千元增加為四千元。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為照顧弱勢族群，花蓮市公所今年一月起，火化補助將從原來的三千元增加為四千元，可獲補助的身分包括低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人、身心障礙者、特殊境遇家庭者、兒童少年扶助者，以及原住民等七類身分。市長魏嘉賢表示，藉此讓弱勢市民的基本生活持續獲得合理且妥善的照顧。



為強化對弱勢家庭的社會救助，花蓮市公所在2013年7月15日實施「花蓮市公所申請火化差額補助實施要點」。殯葬所長陳柏欣表示，近年來政府關注弱勢族群的照顧，行政院在2017年6月14日增訂公布俗稱「艱苦人條款」的殯葬管理條例第21條之1，規定全國的低收入戶使用所在地的直轄市、縣（市）或鄉（鎮、市）所經營或委由民間經營及代理之火化殯葬設施及骨灰（骸）存放設施，皆免收使用管理相關費用。



魏嘉賢也說，花蓮市火化差額補助的用意，乃是針對市民因為身故，家屬必須籌措大筆喪葬費用，以致增加財務支出，而市公所的喪葬津貼則希望能減輕市民家庭負擔，維護其生活安定，也具有社會扶助的性質。



花蓮市公所在2019年1月1日提高喪葬補助，由原補助的兩千元提高為三千元，受補助的對象包括低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人、身心障礙者、特殊境遇家庭者、兒童少年扶助者、原住民等設籍花蓮市的七類身份，每年約補助480人次，補助金額達100萬以上。



近年來國內社會及經濟情勢迅速變化，物價亦逐年上漲，為加強照顧市民，保障弱勢民眾基本生活並兼顧社會公平，花蓮市公所自2022年1月1日起再調增弱勢市民火化補助金額，由三千元增加為四千元。



魏嘉賢指出，「主動關懷，尊重需求，協助自立」是花蓮市公所執行社會救助的核心價值，對於設籍花蓮市亡者家屬之關懷，是施政願景「落實社會福利」之一環，也是花蓮市重大施政項目，希望能彰顯對市民體恤之意，以實現扶助弱勢、落實社會正義之精神，讓國家資源發揮最大之效益。