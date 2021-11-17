與通緝犯不當接觸又涉嫌洩密　前派出所副所長20萬交保

▲台南地檢署檢察官指揮歸仁分局人員，搜索李員住居所，並傳喚李員及相關證人到案，檢察官訊後認為李員涉有重嫌，諭令20萬元交保。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局一名李姓巡佐，在擔任副所長職務時，涉嫌與毒品通緝犯有多次不當接觸、聯繫，且疑涉有洩密違法情事，經報請檢察官指揮偵辦，於16日發動搜索，傳喚李員到案，檢方認定李員涉嫌洩密，訊後諭令20萬元交保。

據了解，涉案李姓巡佐原在派出所任副所長主管職務，2020年12月時，歸仁分局在調查相關案件時，發現李員涉嫌與毒品通緝犯有不當接觸、聯繫，甚涉嫌洩密違法等情事，歸仁分局督察人員經蒐集相關事證後，分局於2021年3月間召開人評會，依違反｢警察人員與特定對象接觸交往規定」先予李員記過1次，並免除李員副所長主管職務及服務單位（調職到小型派出所服務），隨即報請台南地檢署指派檢察官指揮偵辦。

王宇承檢察官於16日指揮歸仁分局專案人員，搜索李員住居所，並傳喚李員及相關證人到案，檢察官訊後認為李員涉有重嫌，諭令20萬元交保。據初步了解，李員透露相關保密資訊給毒品通緝犯，其目的係為破案。

歸仁分局長邱顯良表示，對於積極查處、偵辦案件之警察人員，分局都予以支持鼓勵，若調查案件過程中需跟特定對象有所接觸，應依規定事前申請與事後報告，不得逾越法律的規範。若有違法情事，將依法嚴辦，絕不姑息護短，以端正警察風紀，提升警察優良形象。