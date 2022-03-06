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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蓬佩奧訪是台商業考量助爭取投資？　外交部：刻意扭曲居心可議

▲▼賴清德宴請蓬佩奧伉儷一行人，台積電張忠謀伉儷、殷琪等人同行。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德宴請蓬佩奧伉儷一行人。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧訪台，遭媒體指控此行有「商業考量」，6日揭露外交部人士提供的談參資料，載明協助爭取我公私部門投資意圖。對此，外交部聲明駁斥，強調政府推動「經貿外交」，卻遭媒體刻意扭曲，居心可議。

對於蓬佩奧本次訪問台灣，有所謂黨政人士向媒體指稱，去年蓬佩奧訪駐美代表處電報，質疑此行是有「商業考量」；而6日又有所謂外交系統，再次提供蓬佩奧本次訪台談參資料，內容載明國發會1月底已安排視訊會議，協助他爭取我國公私部門投資所任職的Anarock基金公司。

對此，外交部表示，特定媒體報導外交部先前協助安排蓬佩奧向我國內相關業者爭取商業投資事，外交部及政府相關單位均依照正常程序處理，並已做完整說明，包括外交部在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，轉請主政機關進行後續聯繫評估。
  外交部表示，我國政府相關部門積極推動「經貿外交」，執行正常職務，卻遭特定媒體連日來刻意扭曲，誤導我方為特定人士謀取商業利益，居心可議。

外交部強調，對於這種無中生有、惡意中傷政府部門及我國友人的偏頗報導，外交部深感遺憾，希望特定媒體回歸專業，為民眾提供正確資訊，而非混淆視聽，散佈錯假訊息，影響台灣與國際友人的情誼。

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