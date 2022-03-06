台南女公務員比六都最低！　陳以信：黃偉哲應增加市府女性首長人數

▲台南女性公務人員人數。（圖／陳以信辦公室提供）



記者杜冠霖／綜合報導

3月8日國際婦女節將至，對於台南婦女權益，立法委員陳以信指出，目前台南市女性公教人員比例為六都之末，尤其市府一級首長女性比例僅佔五分之一。陳以信批評，重視女權不是辦燈海讓婦女拍照做樣子，而該真正提高台南女性參政比例。

陳以信表示，在107年直轄市議員選舉中，台南市議員57席中，女性候選人當選22席，女性當選比例是38.6%，台南市在六都排名第三名，僅略輸新北市與高雄市，顯示台南女性參政相當踴躍。

然而，去年台南市公教人員總數是22,434人，女性公教人員為12,139人，換算比例為54.11%，在六都中敬陪末座，陳以信指出，過去五年台南都是六都之末，如果想要趕上其他五都，女性公務員至少還要增加上百人，「請黃市長重視台南女公務員比例落後問題。」

陳以信批評，最嚴重是台南市府一級首長的女性比例太低，目前市府27位一級單位機關首長中，只有六位是女性，其中一位還是代理，比例僅22%約五分之一，「台南市府女首長比例，還輸給市議會與公務機關很多。」

陳以信表示，黃偉哲說重視女性權益，卻只辦玫瑰花燈海讓女性朋友美拍，是做表面功夫，「如真重視台南女性參政權，應先增加市府女性首長，再增加女性公教人員，才能真讓女性在台南舉起半邊天。」

▼台南女性市議員、公務人員比例。（圖／陳以信辦公室提供）

