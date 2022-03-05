母親的眼淚與更保不離不棄的協助　戒毒開啟新人生

▲更生人阿傑（左二），在保護司長黃玉垣（右二）與更生保護會的協助下，成功戒毒。（圖／法務部提供）

記者吳銘峯／台北報導

更生人阿傑（化名）因染有毒癮，多次進出監獄，連婚姻、孩子都賠掉，但母親不離不棄，再加上更生保護會協助，讓他考取丙級廚師執照，更成功戒除毒品。母親的眼淚與更保的協助，是讓他人生能夠重來的關鍵。

阿傑來自純樸的農村家庭，雙親從事種植檳榔的工作。國中時期，阿傑叛逆愛玩、對讀書沒有興趣，放學後流連在外不返家。母親為確保阿傑不在外流連，每日騎乘腳踏車往返20公里接送，從不喊累，阿傑雖知母親的苦心，卻仍無意改變。國中畢業後，阿傑偶然接觸到毒品，自此染毒12年，15年內頻繁進出監所。甚至在兒子8個月大時，又因毒品案件入獄；前妻在兒子2歲時提出離婚，阿傑因毒品虛擲自身寶貴光陰，也賠上美好的家庭生活。

阿傑37歲出監後決心改變，在家人的引薦下進入臺南更生晨曦輔導所，踏上戒毒的旅程。安置期間，阿傑參加更生保護會臺南分會中餐丙級證照班，取得丙級廚師執照，考取證照後除了在所內協助飯食打理外，返家後也經常下廚，讓可口健康的佳餚成為促進家人良好互動關係的媒介之一，也將對父母親的愛及感謝轉換成一道道色香味俱全的菜餚。

而在更保臺南分會及家人的支持、協助下，阿傑順利通過戒毒輔導老師的考試及培訓，2015年起開始參與反毒宣導及現身說法，藉由自己親身的經驗，協助毒品受刑人建立成功戒毒的自信心。另外阿傑也積極參與教會關懷弱勢家庭與兒童的團隊，不論是定期訪視關懷或是物資慰問，只要是能力所及，皆不遺餘力地投身其中。

阿傑如今能戒毒成功，成為助人者，一切都是母親眼淚所換取回來的。對現在的阿傑而言，家人的存在是最重要的，能時時陪伴父母親，協助居家照料；休假時展現手藝，讓家人吃著自己所做料理，展露出滿足的表情，就是人生最大的幸福。