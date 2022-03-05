南警破獲家庭式毒品分裝場　起獲大批各式毒咖啡包

▲台南市警三、六分局及刑大偵三隊組成之專案小組成員，查獲家庭式毒品分裝場，緝獲董姓男子等4人，起獲大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局偵查隊，查知一群年輕毒犯，從事分裝販賣新興毒品，並藏匿共租於安南區大樓住宅區內以躲避查緝，警方於4日持搜索票查獲董姓犯嫌男女4人，起獲分裝工具及大批各式毒咖啡毒品一大批，全案依毒品罪嫌送辦。

市警六分局指出，偵查隊經長期蒐證後於3月4日見時機成熟，由六分局、三分局及刑大偵三隊組成之專案小組成員，持台南地院核發之搜索票執行搜索，於該安南區該大樓10樓查獲24歲董姓男子、28歲王姓男子、25歲林姓男子及24歲王姓女子等4人共處一室。

警方查扣毒咖啡包120餘包（總重400餘公克）、K他命5包（總重200餘公克）、安非他命2包（總重70餘公克）、混裝用不明成分果汁粉2袋（總重2000餘公克）、分裝袋一批、電子磅秤5台等第二、三級毒品及販毒分裝工具，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

毒品傷害身心健康，且非法販賣交易毒品，更是害人害己，為阻絕毒品流竄及斬斷來源，專案人員長期跟監埋伏，終將毒品分裝場所徹底從住宅區瓦解，及時攔截避免流入市面，並積極擴大查察毒品來源。