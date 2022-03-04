法扶有假的！假法扶攔截弱勢　律師呂紹瑋批：把公平正義還給弱勢

▲民間司改會「保護民眾不受假法扶欺騙」記者會。（圖／民間司改會提供）

記者吳銘峯／台北報導

法律扶助也有假的！民間司改會等團體發現，有營利團體假冒「法律扶助」的名義，利用網路搜尋引擎的廣告，混淆民眾，攔截真正需要法律扶助的弱勢人民。司改會律師呂紹瑋痛批這些團體的作法，更呼籲律師自律，「把公平正義還給有需要的弱勢者」！

民間司改會、法律扶助基金會、卡債自救會等團體，4日共同召開記者會，揭露這批營利團體的不良企圖。司改會接獲申訴，指稱「中華民國法律扶助協會」以「法律扶助基金會」下GOOGLE關鍵字廣告，廣告並以「法律扶助基金會 ​ 幫助您—政府免費法律諮詢」為標題，混淆該協會與「財團法人法律扶助基金會」，藉機攔截弱勢民眾，造成民眾近用國家免費扶助資源之障礙。

司改會等團體也表示，民眾點入廣告後，就會連結到營利團體的頁面中，並在該團體人員的遊說下，最後花錢聘用營利團體提供的律師擔任辯護人；這樣的狀況，與民眾普遍認知法扶基金會不引介律師、法扶律師不收取費用，完全相反！

司改會等團體調查後發現，這些營利團體利用GOOGLE關鍵字廣告後台的設計，廣告標題是由下廣告的單位自行選取、輸入，之所以GOOGLE「法扶」或是「法律扶助」會出現「法扶基金會」字樣，正是下關鍵字的「中華民國法律扶助協會」刻意為之的結果。​因此司改會等團體將對假法扶團體的理事長等人，以該協會不當招攬業務為由，向「公平交易委員會」及「律師公會」提出檢舉​。

此外，民間司改會的常務執行委員、律師呂紹瑋也指出，根據《社會團體許可立案作業規定》內容，名稱使用容易使人誤認與政府機關、營利團體有關，或有妨害社會秩序或善良風俗，有誤導民眾之虞，都不應該許可。故此，內政部的事前審查是否稍嫌草率。另外他也希望律師團體能自律，發揮律師倫理道德。最後他舉出美國人權律師Bryan Stevenson名言「在這個世界上的許多地方，貧窮的相反不是富有，而是正義。」希望這批營利團體，不要再購買法扶作為關鍵字，去攔截沒有能力分辨真偽的人，請把追求公平正義的資格，還給需要被扶助的人。

▼民間司改會律師呂紹瑋。（圖／民間司改會提供）