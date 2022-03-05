「烏克蘭親俄市長中彈亡」王浩宇認錯：抱歉，不知道他的長相

▲王浩宇貼舊新聞，認錯了。（圖／ETtoday資料照片）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《王浩宇慘了！稱「烏克蘭親俄市長中彈亡」 網怒：去年8月就過世》，前桃園市議員王浩宇今（5）發出一篇文章，表示俄烏戰爭期間，烏克蘭克利福洛市的市長中彈身亡，但事實上，死者早在去年8月就過世。對此，王浩宇認錯「抱歉不知道他的長相，剛剛確實是搜尋照片時找到舊的照片跟新聞！」

王浩宇在臉書表示，「烏克蘭國內親俄派。克利福洛市（Kryvyi Rih）的市長巴夫洛夫（Konstantin Pavlov）15日被人發現命喪自宅，死因為頭部中彈，目前不知道是何人所為。」

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王浩宇接著表示，巴夫洛夫成為戰爭下的犧牲者。此話一出引發軒然大波，底下網友吐槽，該市長其實於去年8月就過世，直指王浩宇沒求證，就把舊新聞貼出來，「這是去年的舊文了，王浩宇你需要update一下」、「前議員還不知道幹了什麼錯事，了不起，負責」。隨後王浩宇也趕緊刪文處理。

對此，王浩宇在《ETtoday新聞雲》留言串認錯，「抱歉不知道他的長相，剛剛確實是搜尋照片時找到舊的照片跟新聞，不過呢確實是有親俄市長遭槍殺。這件事確實有發生啦！2022年3月2日俄羅斯入侵烏克蘭期間，他在克列緬納亞被槍殺身亡，享年57歲。」

▲王浩宇在ETtoday新聞雲上急澄清 。（圖／ETtoday新聞雲粉專）



按上述關鍵字查詢，王浩宇提到的「克列緬納亞市長」，應該就是沃洛迪米爾·斯特魯克（Vlodymyr Struk），雖然紐約郵報和每日郵報有報導該項消息，但另查CNN、紐約時報與華盛頓郵報卻沒有「Vlodymyr Struk」身亡相關的消息。