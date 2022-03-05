台南新市平交道機車被區間車碰撞　竟是這個理由

▲台鐵一列3267次區間列車，於4日晚上行經台南市新市區中正路平交道時，有2名共騎機車的騎士闖入鐵道發生擦撞事故，其中後座男子有生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台鐵一列3267次區間列車，於4日晚上行經台南市新市區中正路平交道時，有2名共騎機車的騎士闖入鐵道，發生擦撞事故，救護車將二名男子送醫救治，其中後座男子有生命危險，46歲劉姓駕駛人表示，係因朋友要「趕火車」才闖平交道，警方依公共危險罪嫌送辦、開罰。

該起闖平交道事故造成3267次區間車停駛在新市北端，列車上旅客約2百人，由新市站派員引導下車至新市站轉乘其他列車。案發後台南市警善化分局立即派員到場管制交通，119消防局據報派救護車到場救援。

現場消防人員初步了解，機車疑似趕時間闖平交道肇事，騎機車的男子有躁動，意識清醒，後座男乘客則意識模糊，2人均被救護車送奇美醫院救治。

經鐵路警局高雄分局台南分駐所派員勘查測繪蒐證，警方查出機車駕駛人係46歲劉姓男子，與乘客是朋友關係，因為乘客要趕火車，所以才闖平交道，劉男酒測值為零，全案偵訊後將會依公共危險罪嫌送辦，交通違規部分也會開罰。

據了解，機車乘客目前仍在奇美醫院加護病房觀察治療；據奇美醫學中心指出，傷者意識模糊送至奇美醫學中心，身體有多處骨折、氣胸，腦部及器官有微量出血情況，經醫療團隊全力搶救，目前仍有生命危險，在加護病房治療中。