陸拚「雙碳」目標　發改委主任：要全國一盤棋「不能各搞各的」

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸已定下目標，要在2030年實現「碳達峰」，2060年實現「碳中和」。對此，大陸國家發展和改革委員會主任何立峰5日表示，實現「雙碳」目標必須全國一盤棋，不能各搞各的，要統籌來考慮，「當然我們嚴格防止各地區、各個行業、各個方面搞碳衝鋒、運動式的減碳，這是我們力求避免的。」

何立峰在全國人大會議的「部長通道」上指出，「雙碳」是一場廣泛而深刻的社會變革、經濟變革，所以不僅需要企業，需要各行各業、各個地區，包括城鄉居民都要共同參與，「這將對我們的生產方式和生活方式都是巨大的改變，人人都有責任，大家要一起來參與。」

何立峰提到，實施「雙碳」需要全國一盤棋，不能各搞各的，要統籌來考慮，「同時一定要講究更好的策略和方法，要正確處理好當前和未來、當前和長遠、局部和全局的關係，特別是要處理好發展和安全的關係。」

何立峰說，要堅持「先立後破」的原則，穩妥的推進，綿綿用力，久久為功，「這一年多來，發改委作為『雙碳』工作領導小組辦公室牽頭單位，我們做了幾項重要的工作，黨中央、國務院經過反覆研究出台了『雙碳』工作的指導意見，國務院出台了2030年前碳達峰的實施方案，這兩份文件就是『雙碳』工作的頂層設計。頂層設計和中層設計已經基本完成。這些設計完成以後，正在迅速的轉變為我們的實務工作量，包括事項，特別是具體的項目，全面的在推進。」

何立峰還說，各行各業包括各個地方都在紮實推進老舊設備的更新改造，按照新的標準上新興產業，這也是一個非常好的發展機會，也會支撐當前的經濟發展，同時更有利與未來，「當然我們嚴格防止各地區、各個行業、各個方面搞碳衝鋒、運動式的減碳，這是我們力求避免的。相信經過全國上下貫徹落實好黨中央的決策部署和它的頂層設計，有力、有序、有效推進『雙碳』工作，我們能夠行穩致遠，最終會在2030年之前實現碳達峰，2060年之前實現碳中和，我們對此充滿信心。」