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就愛偷潮帽！ 安全帽竊賊遭南警追緝到案

▲徐姓男子就是愛「潮帽」，涉嫌竊取多頂安全帽，被市警二分局查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲徐姓男子就是愛「潮帽」，涉嫌竊取多頂安全帽，被市警二分局查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局於228連假期間，陸續接獲有民眾報案指稱放置於機車上之安全帽遭竊，即立即展開偵查，就各遭竊地點逐一調閱周邊監視器清查比對過濾，發現1男子可疑，經以車追人方式，終將徐姓竊嫌緝捕到案，並再查出另涉4件安全帽竊案，原因是徐嫌非常喜歡色彩鮮豔之潮型安全帽，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方說，55歲徐嫌租居於台南市中西區，竟僅為自己之喜好，於228連假期間利用遊客人潮較多之時，在中正路、府前路、友愛街等處，趁被害人遊玩離開之際，以美工刀來割斷安全帶來偷走安全帽，期間並曾因未攜帶美工刀，向附近不知情之茶飲店員工商借剪刀犯案。

▲徐姓男子就是愛「潮帽」，涉嫌竊取多頂安全帽，被市警二分局查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經二分局中正所員警獲報後即啟動調查，發現遭竊的安全帽均為色彩鮮豔圖案全罩型安全帽，每頂均價值約3千元，案經員警逐一比對分析數百支監視器影像，鍥而不捨逐一過濾可疑人車，從竊嫌走路有不良於行之姿態，終於鎖定涉案犯嫌，以車追人將徐嫌查緝到案。

警方查出徐嫌涉及2月25日安全帽失竊1件、2月27日3件，警方於3月4日查獲徐嫌到案，警方發現徐嫌偷來安全帽都好好放置於租屋處欣賞，平日騎車僅戴簡便型安全帽。

案經員警逐一通知被害人前來警局領回被竊的安全帽，全案依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦，警方研判徐嫌可能尚另涉其它案件，仍持續擴大偵辦中。

二分局表示，經研判徐嫌可能尚涉嫌其他竊案，民眾如有任何線索或安全帽有竊之情形，均可與中正派出所員警聯繫（聯絡電話：06-2222919），也提醒民眾如有發現周邊可疑之人事物，可隨時以110報警到場迅速處理。

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