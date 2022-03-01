制裁俄羅斯會買不到便宜「尿素」？陳吉仲：肥料供應10月前沒問題

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委謝衣鳯1日表示，去年因為原物料價格上漲，導致肥料的供應一直有問題，雖然台肥公司實施凍漲，農民還是在抱怨買不到肥料，零售商也沒有肥料可以賣。對此，農委會主委陳吉仲回應，台灣肥料的原物料都仰賴進口，保證到今年10月的供應都沒有問題。

行政院長蘇貞昌1日率領相關部會赴立法院，就「日本福島及周邊食品輸入管制措施」及「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」進行專案報告，並備質詢。

謝衣鳯質詢時表示，去年因為原物料價格上漲，導致肥料的供應一直有問題，雖然台肥公司實施凍漲，但是市場還是存在供需失衡的問題，農民還是在抱怨買不到肥料，零售商也沒有肥料可以賣。

謝衣鳯質疑，俄羅斯跟中國大陸都是尿素的主要生產國家，雖然台灣沒有向俄羅斯購買，但是未來如果其他國家因為制裁的關係，不跟俄羅斯購買尿素，全部都轉而向中國大陸購買，會導致台灣沒有辦法取得價格便宜的尿素，造成肥料供應產生更大的問題。

陳吉仲回應，總統蔡英文跟蘇貞昌在農曆過年前就已經要求農委會，因為台灣肥料的原料都仰賴進口，「保證到10月，目前國內所需要的都沒有問題」，蘇貞昌有要求農委會滾動式檢討，包括飼料也都是從現在開始往後推6個月，確保供應沒有問題。

陳吉仲強調，台肥公司去年有額外在西10碼頭增加一個工廠，16萬公噸開始加入生產之後，沒有所謂肥料不足的問題，「現在的問題是因為價格」，現在的肥料充足還可以外銷。

陳吉仲也說，農委會去年就已經確保，不會因為四年一次的地方選舉，造成肥料供應不足，農委會把肥料由台肥直接給鄉鎮農會配送，速度更快，尤其南部一期已經開始播種，高峰都沒有問題。