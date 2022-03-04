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農委會促銷鳳梨三箭齊發　外銷目標3萬噸「日本優先」

▲▼農委會促銷鳳梨三箭齊發，今年外銷量目標3萬噸、日本為主。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會促銷鳳梨三箭齊發，今年外銷量目標3萬噸、日本為主。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

去年3月起中國大陸禁止台灣鳳梨輸入，但在國內外消費者支持下，農民幾乎不受影響，為延續台灣鳳梨去年在國內外市場的熱銷氣勢，農委會今（4日）宣布，將透過內外銷通路與加工三箭齊發，在去年所奠定的成果上，達成今年鳳梨外銷量3萬噸目標，現階段外銷主要目標將以日本為主，因為獲得消費接受度獲得認可。

▲▼農委會促銷鳳梨三箭齊發，今年外銷量目標3萬噸、日本為主。（圖／記者許敏溶攝）

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▲農委會指出，去年雖受到中國禁止輸入影響，但去年鳳梨價格與過去3年差不多。（圖／記者許敏溶攝）

為了延續去年在國內外市場的熱銷氣勢，農委會今天舉辦「111年度鳳梨產銷輔導措施推動記者會」，農委會副主委陳駿季指出，去年中國大陸禁止台灣鳳梨輸入，外界以為台灣鳳梨會垮掉，但在各界努力下，去年鳳梨價格維持在過去三年水平，更讓台灣外銷擴展到其他地區，包括日本成長7.2倍、香港成長4.4倍。

▲▼農委會促銷鳳梨三箭齊發，今年外銷量目標3萬噸、日本為主。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會副主委陳駿季說明促銷鳳梨措施，今年外銷量目標3萬噸。（圖／記者許敏溶攝）

而為了讓去年努力延續到今年，農委會透過座談會與生產端及外銷業者，針對今年鳳梨產銷輔導措施討論並獲得共識，農委會也射出內外銷通路與加工三箭齊發。

陳駿季表示，已擬定外銷、內銷及加工三箭輔導措施，在外銷輔導措施方面，外銷收購（裸）果價須達22元/公斤以上，另外針對輸日具產銷履歷標章溯源鳳梨，提供分級包裝獎勵金5元/公斤，以達成今年鳳梨外銷3萬公噸目標。

在國內多元行銷輔導措施部份，陳駿季指出，目標是8千公噸，將規劃輔導地區型行銷展售活動和農產品市集，與超市量販店聯合擴大行銷，鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購；另針對加工輔導措施部份，目標也是8千公噸，將加強輔導截切與多元產品加工，補助多元產品加工集運費2元/公斤及加工處理費3元/公斤，希望透過三箭措施，確保今年鳳梨產銷無虞，讓國內外更多消費者有機會享用優質台灣鳳梨。

至於大陸部分，陳駿季表示，在中國禁止台灣鳳梨輸入後，農委會也提出改善措施，台灣至少主動提出14次，希望進入專業技術平台進行討論，到目前為止都是「已讀不回」，也就是沒有任何回應。

不過，陳駿季指出，去年的危機也是轉機，往年鳳梨外銷約4.5萬公噸，去年外銷約3萬噸，約有1萬噸左右差異，但是都進到國內市場，而開拓外銷市場需要時間，農委會將會有系統並逐步建立外銷市場並將量能擴大，也要確保產地品質與整個銷售過程，現階段主要目標將以日本為主，因為獲得日本消費者接受與認可。

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