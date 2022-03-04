躺沙發遭姊姊男友追砍！他「頭破10cm」險死　凶煞動手內幕曝

▲吳姓男子在家中追砍女友弟弟，被依殺人未遂罪嫌起訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓男子和女友的弟弟互看不順眼，去年某天吳男酒後回家，看到弟弟躺在沙發上，突然抓狂拿出折疊刀猛砍，弟弟身中多刀，在家中四處躲避，弟弟的老婆出房察看，目睹血腥一幕，嚇得回房關門，所幸其他室友報警送醫，頭頂被砍出10公分傷痕的弟弟才免於失血過多喪命，台北地檢署4日依殺人未遂起訴吳男。

27歲的吳姓男子與女友、女友弟弟李男夫妻，以及其他室友分租台北市八德路四段的1處公寓，吳男因懷疑曾遭李男檢舉槍砲等宿怨，生活上頻傳摩擦，2020年10月24日上午，吳男和女友在外面喝酒後回家，看到李男躺在客廳沙發上，吳男要求李男讓出客廳空間，成為衝突導火線。

李男提告指稱，他被要求離開客廳後，從沙發上起身沒多久，就突然覺得腿部一陣劇痛，低頭一看腿部被砍出一大口子，李男拖著傷腿在家中浴室等處躲避，暴怒的吳男卻一路追砍，甚至持刀朝李男頭頂劈下，李男舉手遮擋，仍免不了頭皮被劃出10公分撕裂傷。

▲吳姓男子行兇用的折疊刀。（資料照／記者張君豪翻攝）

過程中，李男的老婆聽到聲響而探出房門查看，看到客廳有人留下大片血跡，嚇得躲回房內關門，其他分租室友也不敢離開自己房間，直到吳男和女友離開後報警，醫院發現要是再晚一點急救，李男可能會因失血過多而有生命危險。

吳男最後和女友前往警局投案，卻供稱當時李男斜眼瞪了他一下，2人因此發生肢體衝突，吳男聲稱在拉扯過程中也受了多處擦挫傷，他後來才會跑進房間拿刀出來砍李男，並且反控李男也涉嫌傷害罪。

不過由於同住的多人當時都關在房內，有機會目睹經過的吳男女又講不清到底發生什麼事情，只說看到有血有刀，無法證明吳男身上傷勢原因，吳男控告李男傷害部分不起訴；而吳男持刀朝人體重要部位砍殺，則依殺人未遂罪嫌提起公訴。