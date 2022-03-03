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社會 社會焦點 保障人權

已婚男女警同房「吃晚餐」2小時　夫氣炸求償149萬吞敗

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲宋姓員警被吳姓女警丈夫控訴，宋男和吳女曾在套房內獨處2小時，顯然有逾越一般男女交往情形，向宋男求償149萬餘元。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）

記者林冠吟／台中報導

台中大甲分局一名宋姓員警2020年時被控訴，其與同事且同為已婚的吳姓女警2人曾在套房內獨處近2小時左右。吳女的丈夫向法院怒指，妻子明明已婚，卻和宋男踰越一般男女正常交往分際，且法院先前已判吳女須賠償宋妻20萬元，因此再向宋男求償149萬餘元。但台中地院審理後，判吳女丈夫敗訴。

判決書指出，宋男、吳女與吳女丈夫蔡男，3人皆為大甲分局之員警，蔡男怒指，吳女和宋男2人曾在宋男的租屋處單獨相處近2小時。蔡男指控，大甲分局設有待勤室，認為宋男無承租套房之必要，且老婆（吳女）的機車還被登記在宋男承租套房內的住戶資料內，可以自由進出宋男承租社區，認為2人有踰越一般男女交往之情，且先前法院也判吳女須賠償其20萬元，因此再怒向宋男求償149萬餘元。

庭審時，宋男向法官指出，其在2019年6月時被診斷為「胸腹主動脈剝離」，又因勤務繁忙無法時常往返家中，因此才會在事發地點承租套房使用。宋男表示，當時吳女帶著晚餐來他的租屋處聊天，共待了約2小時左右，期間2人並未有踰越行為。

宋男強調，退一步來說，就算吳女真的有侵害蔡男配偶權的行為，但也經法院判應賠償其20萬元，主張蔡男無理由再次提出請求，且蔡男和吳女2人的夫妻感情也並非和睦，婚姻關係本就有破綻，蔡男也沒任何證據指出，2人的婚姻關係破裂，就是他所造成的，何況他為避免同事非議等因素，已自願調離主管職擔任內勤近2年，受有相當金錢損失，無力再負擔蔡男所要求的149萬元撫慰金。

台中地院勘驗相關證據後指出，中市警局的「靖紀小組」接獲檢舉後，對宋男和吳女2人進行跟蹤蒐證，根據靖紀小組的調查報告內容大致與宋男所述相符，2人一前一後進入宋男承租套房之地下停車場，且2人未有過夜情形，並記載「未發生踰矩情事」，且無進一步證據指出宋男和吳女2人有其他踰矩交往行為。

而大甲分局對宋男和吳女2人以「2人身為幹部，未能嚴守分際人地不宜」進行處分，該處分充其量僅為道德準繩，不足以認定宋男有侵害蔡男配偶權之情形，因此判蔡男敗訴。

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