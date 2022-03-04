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正宮喊告害她被迫脫褲！檢察官看了被彈劾　小三反擊求償也吞敗

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲黃姓女子因外遇人夫被正宮逮到，但其不滿正宮對她提告並在訴狀辱罵她「賣淫牟利」，害她遭檢察官不當勘驗，怒告反擊。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／台中報導

台中一名黃姓女子和楊姓人夫被正宮逮到有不正當交往關係，讓正宮氣得對黃女提告，並在訴訟文件中辱罵黃女，「實難理解被告知道德觀念怎會低劣至此地步？」、「被告名下有數筆不動產...不思正途，仍憑藉肉體賣淫牟利」，同時提出黃女和人夫的裸照作為證據，並聲請檢察官勘驗黃女的下體，導致黃女遭檢察官不當勘驗，讓黃女怒反擊，主張正宮侵害其名譽與隱私，反向正宮求償161萬元。不過案經上訴至二審後，法官仍判黃女敗訴。

判決書指出，黃姓女子和楊姓人夫2人被陳姓正宮逮到2人有不正當交往關係，怒對黃女提告。但黃女不滿陳女在訴狀中怒罵她，「實難理解被告之道德觀念怎會低劣至此地步？」、「被告是中國籍人士，嫁至台灣後未久離婚...」、「被告名下有數筆不動產（其如何取得，告訴人無從取得）...但卻不思正途，仍憑藉肉體（多次整型）賣淫牟利...」等語，並具狀提出她和楊男2人的交疊裸照、性生活個人錄音等資料。

不過更讓黃女氣結的是，陳女還向檢察官聲請勘驗她的身體，害她遭到檢察官不當勘驗，主張陳女嚴重侵害到她的隱私、違反個人資料保護法，更損害她的名譽，怒向陳女求償161萬元。

庭審時，陳女表示，黃女和她丈夫相姦，侵害她的權利在先，何況她所提出的相關證據含裸照等文件，僅為書狀證據，並未廣布於眾，是訴訟權之合法行使。

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳女怒指，是黃女侵犯她權利在先，她將裸照等相關證據僅作為書狀之用，未公開散布，只是在合法行使訴訟權。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

台中高分院審理後指出，檢察官對黃女進行當勘驗等情事，事後已遭監察院彈劾。法官認為，黃女主張陳女多次具狀夾帶其裸照、性愛錄音等相關文件，為人民所行使之訴訟權，是程序正義的表現，亦為憲法所保障之價值。

法官指出，且黃女因和人夫有不當交往關係已遭法院判定有期徒刑4月確定，足見黃女侵害陳女權利在先，而陳女所提出裸照與錄音等相關文件也僅是為保障其個人權利，是合法訴訟權行使。

至於黃女所提出陳女在訴狀上辱罵她「憑藉肉體賣淫牟利」等情節，調閱黃女的前科紀錄後，也發現黃女確實有因違反社會秩序維護法而經法院裁處在案，因此認定陳女所言並非虛構而故意不實紀載，縱然陳女的措辭有負面評價或貶抑，而未盡周延婉轉，但並非無端對黃女的人格漫加指摘或以貶損黃女名譽為目的，且裸照與相關文件內容，除雙方當事人外，僅處理訴訟程序之相關人員可以看見，難認陳女意圖散布於眾。

法官表示，黃女主張遭檢察官不當勘驗，已嚴重侵害其隱私，造成其精神上巨大痛苦，屬檢察官侵害黃女隱私，應由該檢察官負連帶損害賠償責任，縱然檢察官真有不當勘驗情形，但陳女仍可依法提出調查證據聲請，其聲請既不拘束檢察官，具體勘驗方法亦非陳女所能決定，因此難認陳女應負共同侵權責任，判黃女敗訴，全案仍可上訴。

此外，對於檢察官不當勘驗而遭監察院彈劾部分，彰化地檢署檢察官莊珂惠以「強制處分權」當庭要求黃女脫衣檢驗胸部及私處，要黃女坐在椅子上兩腿張開供法警拍照，莊珂惠則直接勘驗下體、揉奶確認是否有硬塊，同時要求法警重複拍照，後因濫用強制處分權而被彈劾，讓黃女不甘受辱，決定提告莊珂惠性騷擾，而莊珂惠也因此被監察院彈劾，罰俸4月，後調至雲林地檢署。

▲▼彰化地檢署女檢察官莊珂惠。（圖／翻攝自彰化地檢署臉書）

▲彰化地檢署女檢察官莊珂惠因不當勘驗，遭監察院彈劾。（圖／翻攝自彰化地檢署臉書）

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