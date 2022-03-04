考生注意！國中會考下週四開始報名　5／21、22考試

▲111年國中教育會考在5月21、22日舉行，下週四起開始報名。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

111年國中教育會考將在5月21及22日舉行，教育部國教署指出，報名從下週四（10日）起至12日辦理報名作業，4月15日寄發准考證，提醒所有考生應在簡章規定報名時間內完成報名手續，「非應屆生」則採取個別報名，需自行上網填寫個別報名資料，再至考區試務會辦理報名，逾期不受理。

國教署表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都要參加國中教育會考，而且一律免繳報名費，可由就讀學校代為辦理集體報名，學生所須繳交資料包括考生基本資料、相片電子檔等。會考詳細資訊可上網站查詢。

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至於非國中應屆畢業生，國教署提醒，必須繳交報名費500元，但低收入戶子女（須檢附戶口名簿影本及低收入戶證明正本）或其直系血親尊親屬支領失業給付者（須檢附戶口名簿影本及「就業保險失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據」正本），由國教署全額補助，免繳報名費；中低收入戶子女（須檢附戶口名簿影本及中低收入戶證明正本），則由國教署補助60%（即300元），僅需繳交報名費200元。

國教署指出，今年國中教育會考全面使用冷氣試場，原則溫度設定為攝氏26度至28度，考生若因個別需求選擇「非冷氣試場」應試，報名時要填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場，但要是因應疫情有相關試場調整措施，也請各考生配合遵守。