不想努力了！徵小奶狗聯誼阿姨　「爽吃5千元餐廳」報名人數曝

▲聯誼活動號召「多金姐姐們」和小鮮肉報名參加。（圖／翻攝自七日戀人）

網搜小組／鄺郁庭報導

前陣子「阿姨我不想努力了」是頗流行的網路用語，打趣不想工作賺錢、寧願尋找多金的阿姨包養的小鮮肉，他們願意用自己的時間甚至肉體，來換取穩定物質生活。就有聯誼粉專以「阿姨我不想努力了」為主題，辦了一場聯誼活動，結果還真的吸引不少小鮮肉參加，話題引發熱論。

臉書粉絲專頁《七日戀人》主打「一場以分手為前提的契約戀愛」，6日臨時發文公告，「三月新增一場活動：阿姨我不想努力了（聯誼）」，要辦一場「阿姨跟小奶狗」的聯誼，號召「不想努力的小奶狗投照片應徵」，主辦單位會審核顏值。想參加的女生則是沒有任何限制，只要繳9999元報名費就可以了。

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另外，活動宣傳圖還標明，男生年齡限18至28歲之間，報名費是99元。主辦單位文中也笑說，「如果男生們沒有吃過一餐5000以上的高檔餐廳，歡迎來這裡蹭飯吃ㄛ，讓姐姐帶你增廣見聞，吃點好料ㄉ。」至於為何訂近萬元的報名費給女方付，主辦單位解釋，「沒有把萬元當十元花的魄力，怎麼會有養帥弟弟的資本呢？」

為了避免麻煩，主辦方也強調，這個活動真的會辦，打算以團體聯誼的方式舉行，男女比例1：1，大約10男10女。貼文一出，馬上有人在底下標男生朋友，「去了吧！你可以直接不用工作了，還可以蹭一餐」、「辛苦學徒該報名了吧」、「幫到這了，財富密碼自己掌握」、「別努力了，99元圓夢計畫」、「不想當怨男，不想努力了，就靠這次機會啦！」

也有網友直笑，「什麼『阿姨我不想努力了』，會不會說話啊～要講『姐姐我不想努力了』（有錢通通都十八歲啦哼哼）」、「我是女生，我也想要姐姐我不想努力了，我超會撒嬌又可愛」、「會不會最後只有男孩子參加」、「阿姨可能覺得5000吃一餐太浪費（？」、「想知道一餐5000是吃什麼。」

值得注意的是，粉專7日中午則在留言處公布參加人數，「大會報告：目前26個男生報名，2個女生報名」。此外，因為有人跪求「有沒有機會開相反文？男生9999的？這樣我邀請朋友參加。」結果真的被主辦方看見，直接加開「大叔我不想努力了」活動，規則和限制都一樣，女方限18到28歲間，會照片審核顏值；男方則要出9999元報名費，沒有條件限制。