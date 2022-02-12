「小小兵」造景活化校園　仁愛高農「綠手指」有亮點

▲仁愛高農「綠手指」以「小小兵」造景活化校園角落。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部為鼓勵技術型高中與在地國中小加強合作，國教署在近年推動「校園角落造景活化計畫」，由技術型高中協助國中小美化校園景觀，其中南投縣國立仁愛高農與大成國中學生共同合作改造校園，以可愛的「小小兵」主題進行改造，不僅讓校園景觀煥然一新，更吸引學生重新認識景觀意涵與體驗造園美學。

仁愛高農校長陳威男指出，造園景觀技藝是仁愛高農校園藝科的特色課程，除了培育學生成為綠手指，更要兼具造園美學，為鼓勵學生參賽累積經驗，而有推廣造園技藝及在地紮根的想法。

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仁愛高農實習主任施芸芳及園藝科師生團隊，從前年開始籌劃至各國中推行校園角落特色造景計畫，陳威男表示，已陸續協助當地的仁愛國中校門、宏仁國中校園、埔里國中校門口大變身，而近期大成國中的改造，則經實勘後規劃擇定校園內部具有象徵意義的地方，並以生態環保、童心童趣為造景主題，校園造景以「小小兵」為主題，並以瓢蟲和蘑菇進行點綴，用活潑生動的主題象徵師生歡樂上課情形，藉由可愛造景吸引學生重新認識景觀意涵。

▲仁愛高農園藝科師生團隊協助造景活化校園角落。（圖／教育部提供）

國教署表示，仁愛高農園藝科師生團隊，從學期初即開始進行創意發想、輪胎彩繪，為造景主題做準備，並帶著大成國中對造景有興趣的學生動手改造校內環境，從基地分析、主題設計、工具與材料認識、工程施作進行造景實作課程，在美化校園的同時，也深化學生與校園連結，提升對學校的認同感。

大成國中校長陳清濱說，感謝仁愛高農園藝科師生到校指導學生共同完成校園美化，讓傳統硬梆梆的水泥建築中，注入生動且富有樂趣的新感官體驗，且以實作方式進行課程，更增加學生對造景的思考和靈活度，將造景融入平時生活中。