明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」：職位將三級跳

▲「驚蟄」代表萬物即將從冬眠中甦醒，進入雷雨季。（圖／記者姜國輝攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

明天（3月5日）是今年第三個節氣「驚蟄」，代表萬物即將從冬眠中甦醒，而天氣也準備進入溼答答的雷雨季。國際天星命理風水專家邱彥龍老師提醒，驚蟄日打雷象徵風調雨順、五穀豐收，如果春雷在3月5日前出現，所計劃之事也必須跟著提前，但若是到當天都沒有打雷，就表示「動則有災」，最好先暫緩所有計畫。

在驚蟄這段期間（3月5日～20日），邱彥龍老師分析，有5個生肖運勢特別旺，特別是事業運將直線飆升。

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Top5：虎

屬虎的人在驚蟄期間，事業運和財運都相當穩定，甚至還會越來越好，切記不要與人爭吵，一旦感情用事，雙方想法將無法達成一致。倚老賣老的思維只會讓自己得到慘痛的教訓，帶有情緒的脅迫溝通將會是致敗的因素，建議採取良性溝通才是達成共識的最好方式。

Top4：狗

屬狗的朋友在這段期間，會有好的工作或事業來找你，要有判斷力不要盲目跟隨，另外，避免男色、女色慾望或情感的誘惑，否則容易破財或受傷害，小心天地會做局來考驗你，能躲過才能事業和財運雙漲。

Top3：牛

屬牛的人在這段期間，有機會在新的人事時地物裡開創新局，建議多出門走動，較易收穫財運，並且結交到優質的朋友和貴人，但要避免情感上的糾葛，否則可能會破財。錢財上要分清楚、多溝通，在雙方達成共識一起前進的情況下，事業、財運才能持續加溫。

Top2：猴

屬猴的朋友在這段期間，前世或過往的情感糾結會比較多，建議不要太過理會，將心思放在未來前途就會一片光明。3月11日以後，事業、財運將慢慢上軌道，越往後越好，也會遇到大人物、老闆或官員的加持與提拔，貴人運旺盛，因此只要保持開朗光明的心態，未來定會如日中天。

Top1：豬

屬豬的人在這段期間，人氣能快速提升成為焦點人物，長期的努力也能在此時看到成果，會有人想來投資你的事業，請把握即將三級跳的好運，才不會錯失良機。