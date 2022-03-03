「驚蟄」6禁忌一次看！別去2地方　3星座快打小人

▲「驚蟄」象徵春雷初響。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

3/5（周六）是24節氣的「驚蟄」，象徵春雷初響，萬物萌發。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書分享5大習俗與6大禁忌，並要金牛座、水瓶座和獅子座的朋友快打小人；另外，避去山區森林，兒童別去空礦地。

小孟老師說，民間相傳驚蟄前後的日子，昆蟲從入冬開始便藏於土中，幾乎不吃食物稱為「蟄」；不過，到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為「驚蟄」，也代表開始進入農耕時刻。

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驚蟄習俗：

1、吃梨

驚蟄民間有吃梨的習慣，因為春雷一響萬蟲出沒，要遠離害蟲，離為梨同音，因此才會說要吃梨子，原因是要遠離（梨）蟲子。另外，驚蟄節氣天氣乾燥，人容易口乾舌燥，因此吃梨可以潤肺養生。

2、打小人祭白虎

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，這些害蟲被稱為搬弄是非的小人，因此民間流行要在驚蟄之日打小人。民間也會以祭白虎方式趕走一些霉運，所以可去宮廟來祭白虎。

3、吃毛豆

毛豆長得像毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，有趨除害蟲的意思。

▼驚蟄吃毛豆。（示意圖／記者許展溢攝）



4、殺蟲日

驚蟄日可以用殺蟲劑，或者石灰將害蟲驅除乾淨。

5、打小人

可用一張紙寫下討人厭的人名字，再用鞋子打，象徵踩害蟲打小人。3星座春天小人多、要打小人，分別是金牛座、水瓶座、獅子座。

破除被打法（反打小人法）：

怕被人當小人打，小孟老師教你一招，在紙上寫「所有打我小人者，必被我打之」，如此就能反打。

驚蟄禁忌：

1、不可以結婚相親

民間相傳，驚蟄結婚或相親會遭到雷公處罰，因為雷公會打雷，故會有不吉利的象徵。民間認為，驚蟄結婚會被雷公拆散，因此有「驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方」之說。

▼驚蟄禁嫁娶。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

2、避去山區森林

驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林以免蟲子過多，蟲子爬到身上叮咬身體產生過敏。

▼驚蟄避去森林。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

3、避談判與簽約

驚蟄小人害蟲多，談判簽約恐會有損失，也容易有官司發生。

4、避免指天

雷公打雷指天有不禮貌之說，因此驚蟄前後日不要指天，以免雷公生氣那就不好了。

5、兒童避免去空礦地

驚蟄日兒童外出若聽見雷聲，容易產生驚嚇，嚴重會啼哭不停，若天氣陰天，儘量避免外出。

6、1樓住戶緊閉門窗

驚蟄之日雷公蟲盡出，所謂雷公蟲就是俗稱的蜈蚣，因此1樓住戶最好緊閉門窗，以防止蜈蚣進入家中。