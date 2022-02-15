元宵節4星座「迎富送窮」要發了！準備加薪、玩刮刮樂中大獎

▲財運始終沒起色嗎？元宵節這天有4個星座受到財神眷顧。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（15）天是元宵節，命理專家小孟老師曾在《元宵節15大禁忌別做！命理師示警：洗頭、吃冰「錢財流光光」》一文中示警，今天不宜剪髮洗頭、逗弄小鳥恐影響運勢。他加碼分享元宵節有4個星座準備「迎富送窮」、財運由黑翻紅，不僅有偏財運，工作事業上更有望加薪、拿高額獎金。

小孟老師盤點4個即將變有錢的星座：

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第4名：牡羊座

在元宵節這天牡羊座有偏財運，和另一半玩刮刮樂有機會中大獎；另外，在本業穩定情況下，可好好觀察生活中的小事，從民生用品到奢侈品，不管專不專精，只要你想賺錢，就連和老闆聊個幾句，都能發現獲利的好機會。此外，元宵節出遊別排斥與人聊天，隨口關心打打招呼，或許會有意想不到的好康。

第3名：金牛座

金牛座工作可能會遇到困難，向月亮祈禱有機會得到元宵月神幫助，化險為夷；遇到投資問題，也能祈求上天得到加持，財運由黑翻紅。

▲即使遇到投資問題，金牛座也能翻身。（示意圖／pixabay）

第2名：天蠍座

天蠍座在元宵節這天於客廳擺燈籠，象徵光明燈，正財會來得更加順利。尋求工作者有機會求職成功，若是經濟上需得到緩解者，也能成功賺到一筆財富；拓展事業版圖者，有機會找到合作者共同開發市場。

第1名：射手座

元宵節的財氣會與另一半共同提升，可以逛燈會或放天燈，財氣跟著來；還有獲得財物的能力跟著高漲，舉凡工作效率提升、業績成長、獲得加薪及獎金提高。