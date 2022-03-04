「6不該」道歉啟事真相曝光！　男子同事爆：恐怖女友擬稿逼刊登

▲聯合報一篇道歉啟事引起討論。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

在今（4）日出版的聯合報報頭下方有篇道歉啟事，李姓男子跟交往8年的女友分手沒有好好處理，最後花重本刊登報紙頭版廣告欄位道歉，結果藝人陶晶瑩轉發後引起關注。一位自稱是男子同事的網友在臉書上還原這張道歉啟事的真相，竟然是恐怖女友逼刊登的。

這篇道歉啟事內容寫道：

本人李XX在與蘇XX小姐交往期間，不該吵架時不接電話讓人找不到，不該用報警方式處理感情事，更不該請同事騷擾蘇小姐媽媽，不該在鬧分手後，為了買狗飼料單獨載女同事去大賣場，不該置之不理與同事去尾牙唱歌，並讓同事船買春訊息給我；交往期間不該在下班時間跟女同事聊天，找以前的女性朋友，浪費蘇小姐8年青春及騷擾蘇媽媽，分手未好好處理，遇事逃避不解決，本人深感抱歉。 道歉人：李XX

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整篇道歉啟事中寫了6次「不該」，感覺是相當的懊悔，才會花費上萬元刊登在報紙頭版。道歉啟事也被網友轉發到爆廢公社引起討論，其中一位自稱是男方同事兼朋友的人留言，爆料指出這根本就是恐怖女友擬稿逼男子刊登。

▲一位自稱男方同事的網友爆料指出，道歉啟事是恐怖女友擬稿逼男子刊登的。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

該網友還原道歉啟事內容：指出「電話不接」因為女方奪命打電話騷擾、連同事、公司都打去騷擾，弄到公司高層都知道；「報警趕人」女方多次跑來公司找人，擅闖辦公室，嚴重影響大家上班，屢勸不聽；「騷擾蘇媽媽」打電話報警之前同事先協助聯絡女方媽媽請她勸勸自己的女兒，勸導沒用才報警趕人的。

另外該網友還透露，啟事中所提到的「買狗飼料載女同事」女同事已死會，且單純因為女生有好市多卡；「置之不理去尾牙」分手後要理三小；「同事傳買春訊息給他」關他屁事？又不是他叫同事傳給他的，他也沒主動要資料；「不該下班找女同事聊天」男同事女同事都有而且是公事。

▲道歉啟事真相被網友抖出引起討論。

爆料網友自稱他是男方的同事兼朋友，道歉啟事也是女方要求「文字稿也是女方寫的」、「要脅男方刊報，說真的這樣搞是她自己難堪而已，真的搞不懂欸。」