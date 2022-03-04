　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「6不該」道歉啟事真相曝光！　男子同事爆：恐怖女友擬稿逼刊登

▲▼聯合報道歉啟事。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲聯合報一篇道歉啟事引起討論。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

在今（4）日出版的聯合報報頭下方有篇道歉啟事，李姓男子跟交往8年的女友分手沒有好好處理，最後花重本刊登報紙頭版廣告欄位道歉，結果藝人陶晶瑩轉發後引起關注。一位自稱是男子同事的網友在臉書上還原這張道歉啟事的真相，竟然是恐怖女友逼刊登的。

這篇道歉啟事內容寫道：
本人李XX在與蘇XX小姐交往期間，不該吵架時不接電話讓人找不到，不該用報警方式處理感情事，更不該請同事騷擾蘇小姐媽媽，不該在鬧分手後，為了買狗飼料單獨載女同事去大賣場，不該置之不理與同事去尾牙唱歌，並讓同事船買春訊息給我；交往期間不該在下班時間跟女同事聊天，找以前的女性朋友，浪費蘇小姐8年青春及騷擾蘇媽媽，分手未好好處理，遇事逃避不解決，本人深感抱歉。　道歉人：李XX

[廣告]請繼續往下閱讀...

整篇道歉啟事中寫了6次「不該」，感覺是相當的懊悔，才會花費上萬元刊登在報紙頭版。道歉啟事也被網友轉發到爆廢公社引起討論，其中一位自稱是男方同事兼朋友的人留言，爆料指出這根本就是恐怖女友擬稿逼男子刊登。

▲▼6不該道歉啟事真相。（圖／翻攝爆廢公社）

▲一位自稱男方同事的網友爆料指出，道歉啟事是恐怖女友擬稿逼男子刊登的。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

該網友還原道歉啟事內容：指出「電話不接」因為女方奪命打電話騷擾、連同事、公司都打去騷擾，弄到公司高層都知道；「報警趕人」女方多次跑來公司找人，擅闖辦公室，嚴重影響大家上班，屢勸不聽；「騷擾蘇媽媽」打電話報警之前同事先協助聯絡女方媽媽請她勸勸自己的女兒，勸導沒用才報警趕人的。

另外該網友還透露，啟事中所提到的「買狗飼料載女同事」女同事已死會，且單純因為女生有好市多卡；「置之不理去尾牙」分手後要理三小；「同事傳買春訊息給他」關他屁事？又不是他叫同事傳給他的，他也沒主動要資料；「不該下班找女同事聊天」男同事女同事都有而且是公事。

▲▼6不該道歉啟事真相。（圖／翻攝爆廢公社）

▲道歉啟事真相被網友抖出引起討論。

爆料網友自稱他是男方的同事兼朋友，道歉啟事也是女方要求「文字稿也是女方寫的」、「要脅男方刊報，說真的這樣搞是她自己難堪而已，真的搞不懂欸。」

 

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
首梯最硬教召明報到　「14天完整操課表」曝光
快訊／確診女228遊台東足跡曝　曾去過7景點
本土劇4女星相揪泡湯　辣秀S曲線！
快訊／高雄自助餐店員確診　3足跡公布
快訊／烏克蘭「札波羅熱核電廠」已被俄軍控制
愛沙尼亞貨船爆炸沉沒！　俄軍90%兵力進入烏克蘭
台中空氣髒爆！中火認了：按台北調度多發電　7機組全開飆破99
快訊／苗栗公布確診足跡　228連假遊3地點
自助餐女店員確診Ct值20　曾赴花東旅遊
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中小學防疫指引修正！刪除「畢旅住宿房型及人數」規定

新北檢疫旅館護理師結案「未比對出感染源」！不明傳播鏈還有6條

美乃滋忘記冰！隔幾天「整袋變成油」　他嚇傻：體重破百原因

快訊／自助餐女228連假自駕遊台東　急匡19人...7足跡曝光

自認有文字潔癖！她「看到錯字就不回」：很多人沒學好　引網共鳴

快訊／高雄自助餐店員確診！　足跡：餐飲職訓中心、小7榮夏門市

陸通報台灣輸出9例　羅一鈞：入境多日確診「不能排除在對岸感染」

快訊／陳其邁認了！社區爆「隱形傳播鏈」　診所揪自助餐女確診

民怨地方要求1人1戶居檢「大樓要兩部電梯」　莊人祥駁：沒這規定

母女怕貓狗！她要求家教「不能餵浪浪」遭拒...怒轟：自私　網噓爆

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

中小學防疫指引修正！刪除「畢旅住宿房型及人數」規定

新北檢疫旅館護理師結案「未比對出感染源」！不明傳播鏈還有6條

美乃滋忘記冰！隔幾天「整袋變成油」　他嚇傻：體重破百原因

快訊／自助餐女228連假自駕遊台東　急匡19人...7足跡曝光

自認有文字潔癖！她「看到錯字就不回」：很多人沒學好　引網共鳴

快訊／高雄自助餐店員確診！　足跡：餐飲職訓中心、小7榮夏門市

陸通報台灣輸出9例　羅一鈞：入境多日確診「不能排除在對岸感染」

快訊／陳其邁認了！社區爆「隱形傳播鏈」　診所揪自助餐女確診

民怨地方要求1人1戶居檢「大樓要兩部電梯」　莊人祥駁：沒這規定

母女怕貓狗！她要求家教「不能餵浪浪」遭拒...怒轟：自私　網噓爆

《少年》教唆分屍女演員是新人　影后金憓秀「演這幕時」被她嚇到

兩房12坪「另有6坪小花園」　她心動想簽約！內行見1關鍵：會痛苦

台積電劉德音視訊蓬佩奧　感謝支持亞利桑那投資

中小學防疫指引修正！刪除「畢旅住宿房型及人數」規定

台船基隆工會勞工董事鬧雙胞　國營會：工會理事長出任是慣例

納豆「住院前一天才見面」　唐從聖還原當時狀態！

航海王回來了！極端氣候、俄烏戰爭、美西勞資談判等讓運價易漲難跌

睡覺被黑寡婦蜘蛛狠咬　男下體腫成紫高爾夫球「突然爆開」崩潰！

不斷更新／大陸全國政協十三屆五次會議開幕　主席汪洋工作報告

周末首選【蝙蝠俠】口碑爆棚　蝙蝠俠對上謎語人

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

全台大停電　經濟部長王美花講稿千人灌爆

史上最硬教召！後備軍人用這招鑽漏洞閃兵

好市多驚見「一根神器」　網實測嗨了

「龍抬頭」招財補庫５祕法公開

高雄多區二度停電！台電揭原因居民氣炸

快訊／本土＋2、境外增62例

快訊／台電21：30加開記者會

即／高雄自助餐店員確診！3處足跡曝

更多熱門

相關新聞

百桂食品粉專被盜用　風向文爆眾怒

百桂食品粉專被盜用　風向文爆眾怒

瑪莎拉蒂三富少涉打宋姓大學生，昨日3人全被收押，其中張男父親在彰化溪湖「百桂食品」也慘被波及，今天公司對外宣布暫停營業，但有眼尖網友發現有人另開公司假粉專，廣發道歉文，內文帶風向指出是「大學生危險駕駛」，也有用負責人張朝棟的名字，底下放張男圖，引發網民筆戰，獵巫手段非常卑劣。

「離婚不付扶養費」　洪榮宏告《鏡》敗訴

「離婚不付扶養費」　洪榮宏告《鏡》敗訴

金曲歌王被爆沒給撫養費　告週刊求償100萬

金曲歌王被爆沒給撫養費　告週刊求償100萬

道歉啟事：陣頭毆警照片誤植澄清

道歉啟事：陣頭毆警照片誤植澄清

「假貓奴真詐財」報導道歉啟事

「假貓奴真詐財」報導道歉啟事

關鍵字：

道歉啟事

讀者迴響

熱門新聞

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

今天龍抬頭！8大禁忌　說2字衰一整年

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

根本鐵飯碗！好市多「25年老鳥收銀員」薪資曝

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

丟丟妹「瀏海一掀」全臉露出超驚人！崩潰：從沒人敢看

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

快訊／「台灣已經是獨立的國家」　蓬佩奧：美國應外交承認中華民國台灣　

小S「暴腫一圈」撞臉陳文茜！無P真實體型全被拍

普丁重大打擊！俄少將傳遭烏克蘭狙擊手擊斃

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面