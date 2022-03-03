國旅券加碼「中獎名單」出爐！4月底前花掉就能抽5星飯店住宿券

▲四月底前都可使用國旅券。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局去年推出一千元國旅券，為鼓勵民眾使用國旅券消費，觀光局安排國旅券加碼抽獎，第一梯次57個獎項（住宿券）已於今日抽出，只要在4月底前使用國旅券，就可參加第二次的抽獎，抽獎將於5月2日辦理。本次中獎者將以電話聯繫，若一周內聯繫五次以上仍無法聯絡，則視同放棄獎項。

觀光局表示，為持續鼓勵民眾使用國旅券入住旅宿業，交通部觀光局與旅宿業者攜手加碼推出抽獎活動，凡於國旅券活動期間內（110年11月1日至111年4月30日止）使用國旅券至旅宿業住宿折抵住宿費，即符合活動抽獎資格。

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獎項包含福容大飯店、台北花園大酒店、福華大飯店及中華民國旅館商業同業公會全國聯合會、各縣市旅館商業同業公會、中華民國民宿協會全國聯合會、台灣好客民宿協會、台灣民宿協會等共同提供之57張住宿券。

▲合法觀光業者均適用國旅券。（圖／記者林韋辰攝）

觀光局表示，今日已抽出第一梯次加碼獎項，中獎名單已公告於「旅宿業加碼抽獎活動」網頁，即日起將以電話聯絡幸運中獎民眾辦理獎項發送事宜，倘若1週內連繫5次以上未果，將視同中獎者放棄抽獎獎項。

觀光局表示，只要把握機會於國旅券使用期限前至國旅券合作之旅宿業店家使用國旅券抵用住宿費，即可獲得活動抽獎資格，之後將於5月2日辦理第二梯次抽獎，並於5月3日下午2時公告中獎名單，獎項包含晶華酒店、理想大地渡假酒店、礁溪老爺大酒店、台北寒舍艾美酒店、雲品溫泉酒店日月潭等20多家旅宿等共67張住宿券。