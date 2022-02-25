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國旅券剩2個月到期「還有140萬人沒用」　最後優惠一次看

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅遊,出遊,旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅券適用於合法觀光旅遊業，4月底即將到期。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局去年推出一千元的國旅券，共240萬份，使用期限至今年4月30日，不過目前仍有6成國旅券未使用，約140萬份未使用，各旅遊業者紛紛推出相關優惠，如主題樂園千元大享包套票、觀巴協會滿千送2百等，只要在期限內使用國旅券，就可參加抽獎，獎品包括旅館及民宿住宿券，將於3月2日及5月2日抽獎。

觀光局表示，旅宿業者推出「住宿券加碼抽獎活動」，凡於國旅券活動期間內（110年11月1日至111年4月30日止），使用國旅券至旅宿業住宿折抵住宿費，即符合活動抽獎資格。

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獎品有多間觀光旅館及旅館、民宿公協會提供之住宿券，獎項超過100份，並將於3月2日及5月2日辦理抽獎。溫泉標章業者及風景區促參業者也推出使用國旅券好康再加碼活動，只要憑國旅券現場消費可再享折扣及優惠。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,遊客,花蓮旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲旅遊業紛紛祭出最後優惠，吸引民眾使用國旅券出遊。（圖／記者李宜秦攝）

全國14家主題樂園業者針對國旅券規劃「千元大享包」套票，其中有包括折抵平日住宿1晚或多人同遊主題樂園等不同的優惠活動。

到觀光遊樂園遊玩也有機會參與百萬現金抽獎活動，即日起至4月30日，只要到全國20家主題樂園購票入園之自由行旅客，無論是使用振興五倍券、國旅券或現金等支付方式消費，均有機會抽到最大獎100萬元現金，搭配加碼5次抽獎，共有超過1,800項總價值超過100萬元之飯店住宿券或主題樂園門票可抽。

台灣觀巴協會整合25家營運旅行社所推出的79條套裝旅遊行程，於4月30日前，使用五倍券或國旅券報名參加優惠行程，皆可享「滿千送200」優惠（1,200元行程只要1,000元）。

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