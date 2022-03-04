港日增上百人死亡「9成沒打2劑疫苗」　專家：老人將付出很大代價

▲老人家成為第五波疫情最大受害者。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波疫情失控，每日有約百名長者因染疫逝世。港府顧問專家袁國勇指出，香港有很多老人沒有接種新冠疫苗，只有2、3成老人院院友沒有感染，因此打針時機已過，「我相信老人家需要付出好大代價，死亡數目應該會好高。」

據《香港01》報導，港府專家顧問、港大微生物系專家袁國勇3日到西環新萬福護理院視察，估計院內一半院友染疫，無症狀患者中，有五分一人陽性，意味院舍內大部分長者不能接種疫苗。

「我開始明白到院舍接種疫苗最佳時機已過。」他指出，估計全港僅餘兩至三成院舍長者未受感染，其實在過去8個月時間，如果早就打了疫苗就可以避免，「好不幸今次第五波，我相信老人家需要付出好大代價，死亡數目應該會好高。」

▲醫院超負荷運轉 。（圖／路透）

據官方通報，過去24小時，香港又有144人染疫死亡，年齡介於42歲至102歲，其中134人是65歲及以上老人。144名死者當中，124人沒有接種疫苗，10人打了2劑，10人打了1劑。

食物及衛生局副局長徐德義3日在疫情記者會指出，截至2日，第五波疫情已導致920名確診者死亡，當中大部分是老人兼長期病患，其中有90%沒有接種兩劑疫苗。

袁國勇表示，有3種原因令老人的疫苗接種率偏低，一是老人院高層覺得自己接種疫苗後也有副作用，因此不鼓勵住院老人施打；二是老人家屬聽到有接種者死亡的個案，因此不讓家人施打；三是老人本身也擔心有副作用。