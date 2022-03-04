快訊／第25期疫苗預約今午截止！　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3/4）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。1922平台第25期疫苗到昨天下午5點為只有32.7萬人完成預約，今天中午12時預約截止，相關狀況預期記者會中說明。

第25期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑，共有571萬2千人符合預約資格。本次各縣市共提供151萬量能，分別為1.6萬份AZ、20.7萬份BNT、121.1萬份莫德納與7.6萬份高端。

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從2日上午10點到3日下午5點，總計有32.7萬人預約，預約率約兩成，當中以莫德納22.3萬人最多，接著是BNT的9.2萬人。然而因為BNT提供量能較少，目前預約率已經超過4成為最高。本期預約開放到今天（3/4）中午12時，3/7開打。

▲第25期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

【補充說明】

3/2 10:00-3/4 12:00 第25期追加劑預約狀況 (截至3/3 17:00)

已完成預約人數：327,958人

各廠牌預約人數

AZ預約人數：2,369人

BNT預約人數：92,680人

Moderna預約人數：223,147人

高端預約人數：9,762人