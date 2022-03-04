雄三飛彈年產能倍增「刺蝟台灣」成形？　邱國正：台灣要防衛固守

▲雄風三型飛彈發射車。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國防部送交立法院的報告表示，中科院新型飛彈量產廠房將在今年6月完工啟用，年產能將達高峰，其中，雄三超音速反艦飛彈年產能由20枚提升為70枚，強化建軍備戰能力。對於未來是否採「刺蝟台灣」戰略，國防部長邱國正4日上午赴立法院備詢前受訪說，台灣本來就要防衛固守，裝備對自我防衛有利的裝備，當然也需要考量數量、未來的運用方法。

立法院已通過「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，全案總額為2369億5999.7萬元，將量產8類丶10案國造武器裝備系統。根據國防部最新送交立法院報告指出，中科院新型飛彈量產廠房在今年6月完工啟用後，海空8大飛彈系統的年產能都會大幅增加，而雄三超音速反艦飛彈的年產能將由20枚提升為每年70枚，將可強化台灣的防衛及反制戰力。

針對雄三超音速反艦飛彈是否可量產，邱國正今天上午受訪表示，台澎防衛作戰發展的武器裝備都以此著眼，只要對防衛作戰有利，都要盡力去做研發、獲得，這是一定的，至於獲得的數量、支援的性能，有必要的話會與專業人員討論，但不對外表述。

媒體追問，現在飛彈數量大幅增加，是否代表變成「刺蝟台灣」的戰略？邱國正直言，台灣本來就要防衛固守，裝備對自我防衛有利的裝備，當然也需要考量數量、未來的運用方法。

邱國正說，國軍從早到晚都在監控、掌握台灣周邊的海空域，會看當下的狀況來做反應和決定，大家不要一直講「這邊怎麼樣、那邊怎麼樣」，國防部不能動不動就發布，搞得大家雞飛狗跳的，「這個壓力國防部會承擔，但我們會應對」，請外界了解，國防部不會隱而不報，會適切做一個表達，畢竟國家安全茲事體大，不是開玩笑的，「對國軍要有信心」。

另對近期外界出現延長軍事訓練役役期的呼聲，邱國正直言，國防部各種議題都可以討論，長遠看來，募兵制和徵兵制要並行，目前兵源裝備狀況都還可以，未來國家因為少子化的緣故，可能有另一方考驗。