響應蔡英文號召賑災烏克蘭　梁文傑捐款10萬收據曝光

▲梁文傑捐款援助烏克蘭。（圖／翻攝梁文傑臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

俄羅斯出兵入侵烏克蘭，戰爭帶來的傷亡讓人不捨，總統蔡英文昨呼籲黨公職與國人捐款援助烏克蘭，引起各界關注。民進黨台北市議員梁文傑3日貼出捐款10萬元的證明，以行動響應蔡英文的號召，並表示「對烏克蘭人民聊表敬意與支持」。

總統蔡英文昨於中執會前發表談話時表示，已經啟動對烏克蘭的人道救援行動；而外交部會公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶。她也呼籲，希望國人、黨公職夥伴，能夠全力響應這項行動，堅定向全世界表達，台灣和烏克蘭站在一起，台灣和民主自由站在一起。

蔡英文的號召獲得各界響應，台北市議員梁文傑今天透過臉書貼出捐款10萬元至財團法人賑災基金會的證明，並發文表示「對烏克蘭人民聊表敬意與支持」。除了梁文傑以外，監察院長陳菊、考試院長黃榮村、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、立法院長游錫堃也都捐款以實際行動支持烏克蘭。

對此，網友紛紛留言表示支持梁文傑的舉動，「捐款，我們跟隨。 並送烏克蘭衷心的祈禱，願戰爭立即結束」、「我也捐了，支持烏克蘭」、「真棒，等等來去ATM轉帳」。

▼總統蔡英文呼籲國人響應捐款支援烏克蘭。（圖／翻攝蔡英文臉書）