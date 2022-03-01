17天後將拆遷！社工急替78歲獨居老人求租：萬華可入籍6千↓雅房

記者陳俐潔／綜合報導

台北求租不易，尤其是獨居長者更難租屋。一名78歲的獨居老人面臨房屋拆遷，急需租屋找房，社工在租屋社團替他求租，寫下條件「可入籍、租金5千-6千」，希望廣大網友能協助幫忙老人找到安頓的家，因為他的房子在3/18就要拆了。

這名社工在《台北租屋、出租專屬社團》寫下，「知道這條件難度很高，但找不到...他的房子3/18就要被拆了」，並透露這名獨居長者現年78歲，單身無子女、無不良嗜好，有點三高（高血壓、高血脂、高血糖）但都能自行搭公車至仁愛醫院看醫生。老人家身體狀況不錯，還能夠爬樓梯，因此租屋在二至三樓也沒問題。

由於要讓個案申請都發局的租屋補助，所以不能是違建，且必須能入戶籍，社工也擔心這樣條件是否難度很高，但仍希望願意出租者能與他聯繫，由社工帶著老人家去看房。文末還附上了老人現在居住地的環境照，雖是白天拍攝，但照片中的環境很昏暗、廁所簡陋且屋頂僅由鐵皮搭建而成、入口十分不顯眼且陰暗，看得出老人目前的居住環境不是很好，但這樣的棲身之所，也將在3/18拆遷。

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求租文貼出後，許多網友留言幫推，但僅有少數轉貼租屋網的訊息，有網友好奇「政府不會提供社會住宅給老人優先入住嗎」，社工僅回應「很抱歉，沒給這群個案」，也有人開嗆「年輕時都沒存錢？為何沒有親朋好友協助？年輕時怎麼不把財務規劃做好？」引起其他人的撻伐，隨後也刪除留言。

▼社工的求租原文，希望能早日幫老人家找到房子。（點我看貼文）