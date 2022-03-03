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發電空汙高雄人吸！復電北部人先　高雄議員轟：我們次等公民？

▲▼ 興達電廠現況曝 。（圖／記者吳世龍攝）

▲興達電廠開關故障釀全台大停電。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

0303興達發電廠開關事故造成全台大停電，高市府稍早指出，目前高雄仍有85萬戶未恢復供電，高屏攔河堰已優先恢復供電，會陸續恢復供水。不過，高雄市議員黃紹庭對此怒轟，「發電空汙高雄人吸，停電復電北部人先，難道高雄人是次等公民？」

今日全台大停電，經濟部長王美花上午出面說明，停電主要是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電所出問題，導致南部電廠停電，因此台南以南都呈現停電狀況。台電表示，事故造成全台停電戶數共計約549萬戶，經緊急搶修，截至12點目前已復電約400萬戶（已逾7成），包括雲林以北地區已全數復電，其他149萬戶正積極搶修中。

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對此，高市議員黃紹庭怒轟，發電空汙高雄人吸，停電復電北部人先，難道高雄人是次等公民？他強調，高雄人要得不多，希望先復電難道是想太多。

▲▼全台大停電，高雄交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）

▲全台大停電，高雄交通大亂。（圖／記者許宥孺攝）

市府統計，高雄市總計約186萬戶受停電影響，截至下午2點30分，高雄已陸續恢復供電，目前已有101萬戶恢復供電。

另外，高屏攔河堰69KV於中午12點30分優先恢復供電。自來水公司於復電後啟動機組，澄清湖給水場已復電完成，逐步加壓出水，目前瞬間出水量36萬噸，陸續恢復供水中；惟高地及管線末端尚需經管線排氣等程序，需稍晚才全面正常供水。

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