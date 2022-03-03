興達電廠3次出包　網嗆「找誰背黑鍋」：誤觸？鳥擊？按到遙控器？

網搜小組／劉維榛報導

俄烏烽火未歇，加上昨日桃竹傳出轟轟聲響，以及今早的全台大停電，觸動民眾敏感神經。經濟部長王美花出面坦言，興達電廠有傳出「砰」一聲，而台電則證實因興達電廠開關場事故，消息曝光後，氣得網友痛罵，「基輔都沒被斷電，台灣斷了！」

▲興達電廠又出包 。（圖／記者吳世龍攝）



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經濟部長王美花也於稍早出面說明，表示興達電廠現場有傳出「砰」一聲巨響，但並非爆炸，而目前預估有500萬戶受到影響。

興達電廠冒煙畫面也隨之曝光，只見機台不斷竄出濃煙，畫面相當駭人。台電解釋，今日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20％。

▲興達電廠汽機廠房冒煙。（圖／台電提供）



因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。最後，台電也強調，今早停電與缺電無關。

陷入跳電「黑色恐慌」之際，網友氣得在台電粉絲團狂轟，「感謝台電努力的復電，希望這次黑鍋不會又是某個可憐的工程師要揹，也希望政府認真面對缺電問題，#一年內第三次了 #應該沒藉口了吧」、「基輔都沒被斷電，台灣斷了」、「一定又抓員工來當擋箭牌！說是員工誤開關造成」、「這供電系統未免也太脆弱了，上次是因人員坐在滑動的椅子誤觸，這次呢？是鳥擊還是按到遙控器？」「你們螺絲鬆很久囉」、「興達電廠內部有問題歐，上次也是你」。

事實上，繼去年513與517兩次大停電，加上今日停電，已是興達電廠第三次出大包，另外7月27日運轉員不慎移動滑動椅子撞到「開關保護罩」，導致核二廠2號機組發生跳機，《ETtoday新聞雲》整理一次看：

►去年5月13日：高雄路竹變電所故障14時37分因匯流排故障，興達電廠造成電壓驟降，引起四部機組跳脫，影響電力大概是220萬千瓦，約尖峰負載的6%。



關於513停電源於人為疏失，當時王美花親上火線指出，台電漏夜啟動事故調查，因路北超高壓變電所要配合興達電廠新機組輸送電力需要，進行輸送線路容量擴充工程，日前完成設備安裝，昨天進行竣工檢查與測試，台電員工進行測試時，本來應該去開啟特定隔離開關，但因為誤操作成別的隔離開關，造成匯流排產生故障、造成電壓驟降，讓興達電廠事故跳機。

►去年5月17日：高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機。



►去年7月27日：核二廠2號機於上午6時32分因主蒸汽隔離閥關閉，造成主汽機跳脫，反應器安全停機，無輻射外釋不影響環境。台電表示，經過調查，確認肇因為控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關保護罩，導致保護罩傾斜位移而誤關閉主蒸汽隔離閥。

►今天3月3日：因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

▼網友質疑，為何興達電廠狂出包？（圖／翻攝電力粉絲團）

