正妹遭「總經濟師」騙砲！慘淪洩欲工具　深夜發文告別世界

▲婉婉手持身分證實名舉報被騙砲。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名女網友「婉婉」早前手持身份證，實名舉報國企總經濟師王興利收受賄賂，且屢在精神上對她進行摧殘，還致使其多次流產等。她昨（2）日深夜在發文，稱遭到漫罵詆毀想要離開這個世界。今（3）日凌晨一間酒店工作人員稱，婉婉已被送往醫院搶救，現場有民警。

綜合陸媒報導，婉婉發文指出，實名舉報只是想說清緣由，要一個公平公正的處理結果，然而大家卻都在分析她舉報的原因，還進行了謾罵與詆毀；自己曾多次想要離開這個世界，希望在她死後，眾人能繼續幫她監督調查結果。

她提到，自己出生沒多久被親生父母丟棄，由養父母撫養長大，而王興利徹底改變了她的人生軌跡，帶給她很多傷害。最後，婉婉與父母道別，「再見了，我這個短暫而又漫長的一生。在我生命的最後，對我有誤解的人請對我多點善意吧。」

貼文引發大批網友關注。今日凌晨1時許，一名自稱是某連鎖酒店的女工作人員接通婉婉電話，稱入住其酒店的婉婉已被送至醫院搶救，她目前和民警在一起。

▲婉婉早前發文。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，婉婉日前實名舉報中交一公局集團項目原總經濟師王興利已婚騙砲，慘淪洩欲工具。她怒斥王興利生活腐化墮落，大搞權色交易，與多名女子有過不正當交易；出入娛樂場所，愛好低級趣味；隱瞞已婚事實，騙取她的信任，哄騙她與王興利同居生活1年多，致使多次流產。

此外，她還控訴，王興利存在利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，為自己謀利，收受賄賂；瞞報安全生產責任事故；吃穿住用度全是高檔，資金來路不明；違反中央八項規定精神，公車私用等行為。

婉婉還表示跟王興利在一起期間，王興利多次精神上對她進行摧殘，言語辱罵，導致其得了極重度抑鬱等。中交一公局集團有限公司2月22日回應稱，集團黨委已給予王興利留黨察看1年處分、政務撤職處理，王興利已於今年1月辭職，中交集團已向一公局集團移交關於王興利涉嫌違紀違法的新線索。