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超商獨家！4款「史努比環保杯」粗細吸管通通有　胖虎存錢筒送金幣

▲▼7-11最新肖像周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家「史努比大象杯」共有4款造型。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

史努比控看過來！現在許多民眾出門都會帶飲料環保杯，就有超商推出獨家超萌「史努比大象杯」，共有4款設計，大容量還搭配粗細2種吸管，不管想喝什麼飲料都可以；另外還有獨家「胖虎紀念金幣存錢筒組」，不僅能當存錢筒，還能當居家擺飾，隨組還將贈送1個紀念金幣。

7-11即日起開放ibon獨家限量預購「史努比 x Elephant Cuppa 大象杯」，共有經典、太空、地球和灌溉共4種設計，720ml大容量，寬口設計好裝盛易清洗，杯身底部加厚更堅韌耐用，並搭配粗細2種吸管，方便隨身攜帶滿足各種需求的飲料杯。

▲▼7-11最新肖像周邊。（圖／7-11提供）

▲胖虎露肚款、微笑款存錢筒超可愛，還要送紀念金幣。

▲▼7-11最新肖像周邊。（圖／7-11提供）

▲HELLO KITTY鍋具分為獨享鍋、雙耳鍋以及單柄湯鍋。

另外還有全新「胖虎紀念金幣存錢筒組」以及「HELLO KITTY鍋具」，胖虎紀念金幣存錢筒組有微笑坐姿以及露肚2款造型，除了可當存錢筒外，也很適合虎年擺在桌上當開運擺飾，還送1個紀念金幣，而HELLO KITTY鍋具則是自煮好幫手，讓煮菜時光變得更療癒。

▲▼全聯推出「超級英雄總動員」集點送和換購活動。（圖／業者提供）

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，蒐集完全套24款吸盤公仔可抽「1比1真人比例鋼鐵人」價值65萬。（圖／全聯提供，下同）

近日話題最夯的還有全聯「超級英雄總動員」活動，即日起至4/14期間消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔；值得注意的是，蒐集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔（含夜光特效版），並與全套公仔自拍上傳活動網站， 就有機會抽中「LS-074SP 復仇者聯盟：終局之戰 馬克 85 1:1 雕像 金屬色特別版」，此雕像全球僅有30組、價值65萬，是許多漫威迷心目中的夢幻逸品。

▲▼全聯推出「超級英雄總動員」集點送和換購活動。（圖／業者提供）

▲全聯推出「超級英雄總動員」活動，消費滿400元就免費贈送1個漫威吸盤公仔。

此次漫威英雄吸盤公仔全系列共有24款可蒐集，除了一般版指標英雄18款之外，還有6個超人氣英雄角色夜光特效款，包括：雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特、美國隊長。

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