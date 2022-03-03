「請支援午餐！」無預警停電沒法煮　台中2國小急找廠商協助

▲台中2所學校傳出受停電影響無法製作營養午餐，校方緊急協調廠商協助。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

高雄興達電廠事故造成今(3)日全台各地發生停電事故，台中市傳出包括南陽、仁美國小2所學校午餐廚房因受停電影響無法正常運作，緊急運送食材至鄰近學校午餐廚房進行烹調，均已正常供餐。

台中市長盧秀燕也在10時針對停電開設緊急應變中心，並於11時在市府召開緊急應變會議，也宣布台電在11點28分全面復電。

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盧秀燕指出，今日上午全台臨時停電，她已指示開設二級應變中心並召開首長會議，警察局回報有56處路燈受影響，已調派400名警力指揮交通；消防局接獲6件民眾電梯受困，均已協助脫困；交通局方面，台中捷運有備用電力，營運正常、6處委外停車場自動系統發生問題，已改人工收費；教育局有2所學校因電力中斷無法製作營養午餐，已調度其它廠商緊急協助。

交通局補充，針對多數行政區受停電影響而有路口號誌斷電情形，台中共有58處路口號誌佈設UPS(不斷電系統)，已有4處(大雅交流道周邊，環中/中清，大雅交流道/環中，中清/大雅交流道，環中東/復興)啟用，其餘路口協請警力協助指揮車流。

市場方面，大雅市場、豐原市場及沙鹿市場沙田路及新興街1樓店鋪區受停電影響，大肚市場、清水第一、清水第二、梧棲第二市場有停電但已復電，其餘市場供電正常；此外，衛生局補充，台中市20家急救責任醫院均未受影響。