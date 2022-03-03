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郭董預言缺電！王美花1月「賭雞排掛保證」　PTT點餐了：去哪領

雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲王美花順著主持人的話賭雞排，讓網友紛紛開始點餐。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

鴻海集團創辦人郭台銘去年底曾擔憂，認為台灣2022年會缺電。當時經濟部長王美花於廣播專訪時表示，早有因應措施，可以跟郭董做說明，聽到主持人開玩笑提議「賭個雞排好了」，她還笑回「不錯喔！」看似相當有信心。沒想到事隔2個月，就出了停電事故，許多人便開點雞排，「不要切、要辣，謝謝部長」、「去哪裡領？」

本站1月報導《郭台銘憂缺電　經長王美花親上火線喊話「一定穩」》，對於郭台銘憂心預警台灣電力供應問題，王美花回應表示，因應措施都有在準備，經濟部與台電一定會確定國內能夠穩定供電。廣播主持人黃光芹就開玩笑，既然雙方各有定見，不妨跟郭董「打賭一塊雞排。」當時王美花還笑說，「哈哈哈！不錯喔！賭雞排就好。」

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如今僅事隔2個月就發生全台停電事故，PTT馬上想起這件事，紛紛起鬨，「王部長雞排要不要發啦」、「人家賭一份而已啦！發三小」、「梅粉，不用切」、「請準備2300萬份雞排，謝謝」、「我也要吃雞排」、「全台雞隻瑟瑟發抖中」、「吃哪間」、「一早就吃雞排」、「雞排店停電沒開，下次再說」、「我要雞排包起司的那種，不要切，麻煩部長囉～」「去哪裡領？經濟部嗎XD？」

有網友則是不禁為雞感到擔憂，問卦「2300萬份雞排 會不會造成雞靈塗炭？」吸引一陣熱論，「雞本表示:又要雞又要蛋的，有完沒完」、「雞：缺蛋有我，缺電又有我，X」、「人家搞不好只是跟郭董對賭」、「雞：又我！」另外，還有人覺得要給經濟部長王美花一個新封號，發文問卦「雞排妹是不是要換人當了？」

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

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