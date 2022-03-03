瑪莎案翻版！台南「保時捷惡少」嫌代駕費太貴　怒打斷運將手指

記者林悅、莊智勝／台南報導

台中去年爆發瑪莎拉蒂3惡少案，主嫌張敦量僅因小擦撞就把宋姓男大生打進加護病房，兇殘行徑引起社會輿論譁然；而今(3日)台南也傳出惡少暴力案，保時捷車主王(26歲)酒後請來張姓代駕(47歲)，但卻不滿張男駕駛技術差、收費過高，竟將張毆打成傷，甚至就連小指都打斷。警方到場後立即將王壓制，全案依傷害及公共危險罪現行犯移送。

▲保時捷車主王男抵達目的地後與張姓代駕發生衝突。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警方1日凌晨3時許接獲報案後立即趕赴現場，初步了解，保時捷休旅車主王男當時在中西區KTV與好友飲酒，散場後請來張男代駕駛回健康路三段住所，但抵達後雙方車資談不攏，王男認為1500元代駕費用過高、且駕駛技術差，當場與張姓司機發生爭執，進而演變成肢體扭打，張男頭、臉、手受傷，左手小指近端骨折、膝蓋也挫傷。

王男在暴打一頓後，還回車上取出球棒恫嚇，但並未使用球棒打人，張男見狀後急忙搶走球棒並跑開，隨後王男駕駛保時捷沿著健康路三段與健康三街不斷繞圈，警方趕抵現場後立即將其攔下，經酒測後確認王男酒測值達0.83mg/L，立即將其帶回製作筆錄，訊後依傷害及公共危險現行犯移送；而受傷的張男也由警方協助送醫治療。

台南市警四分局長王子雄表示，警察局為維護轄區夜間安全，要求增加警網密度加強巡邏，遇到各式案件均以優勢警力快速到達，依法究辦。本次獲報後，線上計有4個警網立即馳赴現場，在辨識到犯嫌車輛後立即實施攔查，並迅速將酒駕開車打人犯嫌帶回送辦。呼籲民眾在遇到糾紛時，若對象有飲酒或者暴力傾向，應先以保障自身安全為優先，立即撥打110由警察到場協助排解。