全台大停電！　他揭最大原因：不解決，蓋100座核電廠也沒用

記者杜冠霖／台北報導

今日全台各處大停電，台電說明，「是因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域也因低頻電驛動作發生停電。」，對此，前議員王浩宇表示，台電確實該檢討台灣電網的管理問題，但電網不穩時，最沒有供電能力的就是核電，因為風險最高，「就算蓋100座的核電廠，也無法避免停電。」

經濟部長王美花於今日上午出面說明，她表示，第一時間成立應變中心，對這樣的大停電感到抱歉，南部民眾感到不方便感到歉意，這樣的停電主要是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電所出問題，導致南部電廠停電，因此台南以南都呈現停電狀況。預估影響500萬戶。

台電原先的聲明中提到，此次停電原因是因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。而事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

王浩宇表示，電網故障是因為電廠或變電所出狀況，造成不穩定的電流。為了保護電廠的安全，系統會自動切斷電廠與電網的連結，以避免造成電廠的損壞。

對於全台大停電，王浩宇指出，在電網不穩時，最沒有供電能力的就是核電，因為風險最高。在這種狀況下，就算蓋100座的核電廠，也無法避免停電。

王浩宇表示，台灣現階段屬於單一電網，電力藉由南電北送送往台北、互相支援，台電確實該檢討台灣電網的管理問題，否則類似狀況出現時，又會出現全國性的大停電。

王浩宇指出，全世界電網故障都很常見，但影響的範圍都很小，只會造成區域停電。台灣因為長期需要南電北送，建立了一個全國性的大型電網，「好處是供電可以互相支援，壞處是故障就大家一起停電。」

▲全台停電導致交通大亂。（圖／記者陳雕文翻攝）

