全台大停電已215件電梯受困！數百人慘困漆黑車廂　網酸：愛不夠

記者陳雕文／新北報導

由於高雄興達電廠3日發生事故，導致全台大停電，超過215起電梯受困案件，截至目前為止，光是新北市消防局就處理了65件，消防員疲於奔命，所幸未傳出人員傷亡。對於電廠突發事件，許多網友哀號，「快給我電啦！手機都快沒電了」，部分網友酸，「絕對不是缺電」、「因為愛不夠」。

▲新北多處同時出現電梯受困情形，消防員疲於奔命救人。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據消防署統計，目前全台電梯受困總計215件，已脫困71件，救出126人，還有144件處理中，而新北地區有永和、中和、土城、三重、板橋、新店、汐止、瑞芳、三峽、林口、淡水、蘆洲、泰山、五股、新莊、樹林等處受到停電影響。

台電說明，今(3)日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

▲板橋多路段停電，警方趕緊出面指揮交通。（圖／記者陳雕文翻攝）

台電表示，事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

台電解釋，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。