全台停電！他問做什麼事最慘？　網點名1處「沒備用發電」：真的慘

記者黃品臻／綜合報導

全台大停電！今（3）日早上全台各地出現跳電狀況，PTT鄉民也炸鍋，電力做為民生必需品，停電可能造成各種問題，就有網友好奇提問，日常生活都要用到電的現在，有沒有正在做什麼事卻遇到停電是最慘的？

有網友在PTT的Gossiping版上以「做什麼做到一半停電最慘？」為題發文表示，「目前的日常生活，大小事都要用到電，有沒有什麼事做到一半，突然沒電最慘的？」

原PO舉例，「搭電梯？看牙醫？做雷射？動手術？還是法環的王剩一滴血的時候？有沒有卦？」

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▲全台停電，有網友提出疑問，停電時做什麼事最慘。（圖／翻攝自PTT）

文章一出網友紛紛留言回覆表示，「手術吧」、「挖礦」、「臥床老人吸氧中，或是抽痰剛好卡到一半」、「剛剛醫院有人做乳房超音波夾著跳電」、「眼睛雷射手術」、「電梯」、「領錢啦」。

另外也有網友針對備用電提出討論，「醫院都有備用電」、「真的不能停電的，都會有備用啦」、「牙醫、診所沒有備用發電機，真低慘」、「有ups發電機不代表能撐到台上手術做完」、「有備用電沒錯啊，但這心理陰影面積」、「醫院應該有備用電，不然不知道1分鐘就死多少人」。

▲全台大停電！高雄爆37件電梯受困案，持續增加中。（圖／記者吳奕靖攝）