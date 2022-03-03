停電前才囤這物！他崩潰「還有9盒」　網喊：不要開冰箱還能撐

記者林育綾／綜合報導

全台各區今（3）日一早傳出無預警大停電，讓不少人上班一半突然漆黑一片，還有人在停電前才囤貨了哈根達斯冰淇淋，網友在臉書社團笑說「快換到肚子保存」，也有人崩潰哀嚎「我還有9盒耶！」其他人也紛紛說「不要開冰箱還能撐」。而台電也在稍早對停電做出說明，中北部已陸續恢復供電，中午以前可正常供電，南部預計中午開始陸續恢復供電。

全聯和美廉社等超市日前推出哈根達斯限時促銷，有不少愛好冰淇淋的消費者趁機囤一波，不料今日上午全台無預警大停電，影響區域包括高雄、台南、南投、基隆、屏東，台北部分地區也傳出停電災情。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文提到「停電⋯快把冰箱的哈根達斯換到肚子保存囉」，其他人也紛紛留言「慘了！我還有9盒耶！」、「我冰箱也有四盒哈根達斯，還好台中太平沒有停」、「家裡買十盒的 不就完了」、「買了2盒昨天才挖了一球吃而已..，上班中不知道家裡有電沒電」、「買20盒的不就吃到撐死」、「還好我社區有後備電源，冰箱沒有斷電」

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而其他網友也提供解方「先不要開冰箱啊」、「現在不要開冰箱，還可以撐一下」、「你一開冰箱就全部完蛋了」。

▲3/3全台大停電。（圖／記者湯興漢攝）

台電稍早也針對停電情況做出說明表示，上午9時7分因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。