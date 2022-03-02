香港估170萬人染疫！急診室淪「停屍間」港府月薪11萬徵陸照護員

▲香港疫情恐怖發展。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港疫昨日死亡人數達117人，公立醫院連太平間也已經爆滿，導致急診室淪為「臨時停屍間」，甚至出現「屍疊屍」的慘況。據《香島日報》報導，香港大學醫學院推估，香港累計已有約170萬人確診。鑑於安養機構人力不堪負荷，港府將以月薪港幣3.1萬元（約新台幣11.1萬元），從大陸聘用1,000名臨時合約照顧員應急。

香港衛生署及醫管局3月1日下午公布，截至1日零時，香港新增3萬2,597例確診個案。這波疫情以來，香港累計已有23萬8,377人染疫。單日死亡人數則首度破百，達117人，連同延遲通報的55例，當日新增多達172例死亡。

香港大學醫學院最新報告推估，全港累計已有約170萬人確診，未來一周疫情將會見頂，屆時平均每日將有18萬2,738人確診。若確診人數激增導致醫療系統無力承擔，年長者疫苗接種率未顯著提高，以及沒有廣泛使用抗新冠病毒藥物，死亡人數將在本月中旬達到巔峰，屆時每天將會有156人死亡，至下月底累計死亡人數將達4,645人。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅2日表示，全民檢測的後續安排是關鍵，最好的時機是疫情爆發初期，以很短時間、很少隔離設施，就可以制止疫情擴散，但如果發現幾十萬至一百萬感染者，又沒有足夠隔離設施，措施的幫助就不大；另一個做法是疫情近尾聲或回落時才處理。

據《星島日報》指出，香港這波疫情嚴峻，數百家養老院及安養機構均傳出有員工確診，導致人力緊缺，港府日前宣布，將緊急向大陸試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員。

香港勞工及福利局長羅致光昨天表示，招募工作將由大陸招聘公司進行，沒有特別學歷或資格要求，唯一條件是會講粵語，底薪連同津貼月薪約3.1萬港幣。