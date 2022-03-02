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台灣已達解封標準！公衛專家列「防疫5指標」：兒童、境外移入是關鍵

▲▼ 。圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙表示，台灣已達解封標準。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

國際疫情趨緩，多國陸續解封，喊出「與病毒共存」策略，台灣何時解封亦成關注焦點。公衛專家陳秀熙表示，國內目前確實已達解封標準，並根據5指標提出安全防疫解封指數概念，日後境外移入住院數若能維持在每週<350人、兒童確診人數<60人，就有望安全解封。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（2）日在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中，利用國際經驗提出安全解封所需要的資訊及條件。並以免疫保護力來計算「安全防疫指數」，表示只要安全防疫解封指數<1，就可達解封標準。

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群體免疫是能否解封的關鍵，陳秀熙指出，若想達到群體免疫主要可靠2個條件，一是透過疫苗保護力、二是自然感染。不過陳秀熙表示，當自然感染率大於25%時，才可能具群體免疫效果，「但必須付出約17～29萬人命的代價！」以美國為例，第2、第3劑疫苗接種率為28%，自然感染率34%，陳秀熙直言，想靠自然感染來達成群體免疫，相對也會犧牲較多性命，強調提高疫苗保護力才是較好的策略。

陳秀熙指出，英國及美國的免疫保護力皆已達標，但南韓因第三劑施打速度過慢，離解封還有一段距離。他也針對台灣進行推估，表示國內1月底的解封指數已達標準，確實可以開始進行防疫鬆綁、走向新常態生活。

「我們靠的不是自然感染（0.01%），而是疫苗保護力（73%）。」陳秀熙表示，能有此成績是因台灣第三劑施打速度夠快，不過他也警告，畢竟疫苗有可能失效，所以在世界疫情結束前，仍要維持相當的保護力。

▲▼ 。圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙表示，可從5個指標來推估安全防疫解封指數。

陳秀熙也提供5個指標來評估解封指數，包括醫療量能是否充足、是否能因應變種病毒特性提出鬆綁政策、免疫保護力是否達標、未打疫苗的幼童個案比率如何，以及防疫監視通報系統是否確實。他特別強調兒童防疫的重要性，「因國內0～10歲沒有打疫苗，如果幼童個案上升比率速度過快，就可能造成威脅。」

此外，陳秀熙也提到，台灣每週境外移入個案住院數，若不能維持在350人以下，醫療量能就會受到挑戰。「境外移入不可掉以輕心！」他表示，若兒童防疫及境外移入能夠掌握確實，就有機會安全鬆綁及解封。

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